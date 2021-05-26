Рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов в среду

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,42-73,48 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,4575 руб./$1 (-4,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 90,0275 руб./EUR1 (-0,75 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,68 коп. к уровню закрытия 25 мая, до 80,91 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,12 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 7,3 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро обусловлены неоднозначными внешними сигналами. Давление на нацвалюту оказывает неопределенная ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. В то же время рубль поддерживается ожиданиями смягчения геополитической напряженности на фоне объявления о проведении российско-американского саммита 16 июня в Женеве, где состоится первая встреча президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $68,53 за баррель, что на 0,17% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $65,88 за баррель, что на 0,29% ниже уровня на закрытие рынка 25 мая.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,37%, китайский CSI300 теряет 0,04%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,29%.

При этом во вторник американские фондовые индексы опустились, растеряв рост, который наблюдался ранее в ходе торгов. Давление на рынок, в частности, оказали данные Conference Board, которые показали снижение индекса потребительского доверия в США в мае до 117,2 пункта. При этом, согласно пересмотренным данным, месяцем ранее показатель составлял 117,5 пункта, а не 121,7 пункта, как было объявлено изначально. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 119,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

В центре внимания многих инвесторов остаются инфляция и инфляционные ожидания. Рост уровня инфляции считается причиной повышенной волатильности, которая наблюдалась на рынке акций после публикации апрельских данных о динамике потребительских цен в США. Эти данные спровоцировали опасения, что ФРС может свернуть денежно-кредитные стимулы раньше, чем ожидалось.

С того момента представители Федрезерва за редким исключением заверяли, что они считают повышение уровня инфляции временным. Однако заявления представителей ФРС не смогли полностью устранить опасения инвесторов. Это означает, что рынки остаются крайне чувствительными к изменениям инфляционных ожиданий и комментариям властей.