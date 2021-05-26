Рынок акций РФ в среду вырос вслед за миром

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос на фоне ослабления геополитических рисков и благоприятной внешней конъюнктуры; обновили максимумы индекс МосБиржи и впервые преодолевшие рубеж 5100 рублей расписки TCS Group, также раллировали бумаги ВТБ и "ЛУКОЙЛа" на сильных корпоративных отчетах.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3 711,05 пункта (+0,7%, максимум сессии и новый пик - 3 717,33 пункта), индекс РТС - 1590,58 пункта (+0,6%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 6,7%.

Доллар подрос до 73,51 рубля (+0,01 рубля).

Пресс-служба Кремля сообщила во вторник, что российско-американский саммит пройдет 16 июня в Женеве, на встрече будут обсуждаться российско-американские отношения, стратегическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса. Белый дом также официально заявил, что президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин 16 июня в Женеве обсудят многочисленные срочные вопросы, решение которых необходимо для стабильных и предсказуемых отношений.

Кроме того, президент США выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции, сообщило агентство Bloomberg. По словам Байдена, дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой.

Подорожали расписки TCS Group (+6,7%, до 5130 рублей), акции ВТБ (+3,8%), "Яндекса" (+2%), UC Rusal (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), ПАО "Полюс" (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,4%), "РусГидро" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), Polymetal (+0,9%), "Газпрома" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), расписки Ozon (+0,2%), бумаги "Роснефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

ВТБ в апреле получил чистую прибыль по МСФО в размере 29,5 млрд рублей, в целом за четыре месяца – 114,6 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 19,2%, говорится в сообщении банка. В апреле 2020 года, когда в России действовали ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, ВТБ получил 0,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Прибыль за четыре месяца прошлого года составила 40,7 млрд рублей.

Поддержку акциям "ЛУКОЙЛа" оказал сильный отчет НК по МСФО за I квартал: чистая прибыль составила 157,4 млрд руб. по сравнению с 29,4 млрд руб. в предыдущем квартале и убытком в размере 46 млрд руб. годом ранее. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали этот показатель на уровне 132,3 млрд руб. Наиболее близким оказался прогноз Sberbank CIB - 153,3 млрд руб.

Подешевели акции "НЛМК" (-3,4%), "Северстали" (-3%), "Аэрофлота" (-1,5%), "ММК" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1%), бумаги Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "Татнефти" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ продолжает наращивать капитализацию на ожиданиях геополитической разрядки. Положительную роль играет запланированная встреча лидеров РФ и США в середине июня, а значит, в среднесрочной перспективе можно не ждать каких-либо значимых антироссийских ограничительных мер. Также российские активы следуют в рамках глобального снижения беспокойства по поводу инфляционных рисков и возможного ужесточения денежной политики ведущими регуляторами.

Неплохо выглядит сектор финансов, который с оптимизмом реагирует на перспективы смягчения геополитических рисков, поскольку ранее постоянно находился под страхом отключения РФ от SWIFT.

Рубль локально находился под давлением – частично в этом может быть виновата конвертация дивидендов Сбербанка и "НОВАТЭКа" (объем возможной конвертации оценивают в размере около $2,5-3 млрд). В остальном рубль получает поддержку налогового периода, позитивного внешнего фона и столь же позитивных ожиданий относительно встречи президентов РФ и США.

В Европе индексы локально проседали, основные потери наблюдались в банковском секторе, который отреагировал на перспективы более длительного сохранения низких ставок в еврозоне. Член совета управляющих ЕЦБ Фабио Панетта заявил, что ЕЦБ не должен снижать темпы покупки активов со следующего месяца. По его словам, преждевременный отказ от поддержки может задушить восстановление.

Вице-премьер РФ Александр Новак полагает, что текущий дефицит предложения нефти в мире составляет около 1 млн б/с. Он также заявил, что в ОПЕК+ постоянно держат в уме возможное снятие санкций с Ирана, что потребует аккуратного подсчета баланса.

В США основным поводом для беспокойств остается инфляция. Однако доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вновь снизилась - до 1,56%. До пятницы, когда будут опубликованы цены личного потребления в США, рынок может проявлять осторожность. ФРС предпочитает индексы PCE в качестве главного индикатора инфляции. Однако прогнозы говорят, что базовый PCE может ускорить рост до 3,0% в апреле, отмечает Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс вчера выразил свою "полную поддержку" мягкой денежно-кредитной политике ФРС и заявил, что он приветствует текущее повышение инфляционных ожиданий. Эванс считает текущий рост цен временным явлением, и, по его мнению, продолжение высокой инфляции в 2022 году маловероятно. Его поддержала и президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли, которая отметила, что также придерживается мнения о временном росте цен, а также считает, что достаточного прогресса в достижении целей регулятора пока не достигнуто. Позднее на неделе особое внимание инвесторов будет уделено пятничным данным по личным доходам и расходам в США и ценовому индексу PCE.

Продолжающееся стремление к диалогу РФ-США дает надежду на снижение напряженности между двумя странами, и рынок акций РФ позитивно оценивает эти новости. Более того, Байден заявил, что "Северный поток 2" почти достроен, и уже непродуктивно вводить санкции против проекта - это только навредит отношениям с европейскими партнерами, отмечают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции ВТБ и "ЛУКОЙЛа" выросли на сильных отчетах, расписки TCS Group обновили максимумы на фоне проходящего "Дня стратегии" компании.

В США ожидаются выступления ряда представителей ФРС, в то время как ключевая статистика (в частности, пересмотренная оценка ВВП, динамика обращений за пособиями по безработице, заказы на товары длительного пользования и индекс цен расходов на личное потребление) выйдет в четверг и пятницу. Обстановка на биржах в целом спокойная, индекс S&P 500 продолжает движение к историческому пику 4238 пунктов.

Отчет Минэнерго США оказался для покупателей более оптимистичным, чем ожидалось, показав сокращение запасов "черного золота" в стране на прошлой неделе на 1,66 млн баррелей при падении запасов нефтепродуктов примерно на 4,75 млн баррелей. Добыча нефти в США при этом стабильна и остается на уровне 11 млн б/с. Позитивный настрой, однако, сдерживается ожиданиями новостей с ядерных переговоров, близостью локальных максимумов и укреплением доллара.

В целом, на мировых фондовых биржах в середине недели обстановка спокойная. Американский рынок по-прежнему настроен на рост, основные риски для которого приходятся на пятницу, когда выйдет предпочитаемый ФРС индикатор инфляции. Российские активы в условиях надежд на стабилизацию геополитического фона (на который, однако, может негативно повлиять ситуация с Белоруссией) и высоких цен на нефть также сохраняют как минимум краткосрочную привлекательность. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3660-3760 пунктов, считает Кожухова.

По оценке руководителя департамента управления активами компании "Универ-Сбережения" Игоря Костырко, представители ФРС дают смешанные комментарии по поводу перспектив сохранения ультрамягкой денежно-кредитной политики. Но пока рынок делает вид, что верит во временный рост инфляции и что в дальнейшем она пойдет на спад, а печатный станок продолжит интенсивную работу еще длительное время. Представители Китая, также обеспокоенные ростом инфляции, говорят о прямых интервенциях на рынках товаров для сдерживания роста цен. На этом фоне доллар остается слабым, что хорошо для цен на товары, включая золото. Доходности по американским гособлигациям не растут, что позволило в последнее время воспрянуть духом акциям технологических компаний. Цены на нефть снова подбираются к сопротивлению $70 за баррель по марке Brent на фоне сообщений, что ядерная сделка США и Ирана еще не готова, а размер дефицита предложения на рынке нефти устойчиво увеличивается по мере возобновления работы предприятий во всем мире.

На текущей неделе ожидается свежая оценка ВВП США за 1-й квартал и ценовой индекс, которые могут существенно повлиять на динамику торгов в конце недели. Для рынков желательно, чтобы данные по инфляции не были слишком высокими. На российском рынке акций сохраняется "бычий" тренд, но сами торги носят рваный, нервный характер - нет устойчивого движения цен, после каждого небольшого роста индекса проходит волна фиксации прибыли. Особенно характерно, что высокие цены на нефть почти не сказываются позитивным образом на динамике акций нефтяных компаний. Лишь акции "ЛУКОЙЛа" показали устойчивый рост на фоне сильного квартального отчета.

Целью движения вверх по индексу МосБиржи является район 3750 пунктов, для РТС - область 1630-1650 пунктов. Этому должно способствовать снижение геополитических рисков после согласованной встречи лидеров России и США, а также ожидания роста прибыли компаний на фоне постковидного восстановления мировой экономики и благоприятной динамики сырьевых цен, считает Костырко.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, FTSE, DAX изменились в пределах 0,1%), "плюсуют" США (индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Обеспокоенность инвесторов из-за ускорения инфляции в США снизилась благодаря заверениям представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые пока не видят необходимости менять курс денежно-кредитной политики, отмечает Associated Press.

В четверг инвесторы ожидают публикации пересмотренных данных об изменении ВВП США в первом квартале 2021 года. Экономисты прогнозируют уверенное экономическое восстановление в этом году после наиболее сильного падения экономики со времен Великой депрессии.

Нефть

Нефть вечером в среду вернулась к росту (Brent поднялась к $69 за баррель), трейдеры продолжают оценивать перспективы глобального спроса на энергоносители и следить за переговорами по иранской ядерной программе, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из страны. Цена Brent к 18:50 по Москве находилась на $0,3 выше уровня суточной давности.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $68,93 за баррель (+0,4% и +0,3% накануне), июльская цена WTI - $66,28 за баррель (+0,3% и +0,03% во вторник).

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 1,66 млн баррелей (ожидалось снижение на 1-2,2 млн), запасы бензина снизились на 1,74 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,7-1,1 млн), резервы дистиллятов сократились на 3,01 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6-2 млн).

В следующий понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты в стране.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Приморье" (+11,8%), ПАО "Казаньоргсинтез" (+11,3% и +11% "префы"), банка "Кузнецкий" (+10%), "Нижнекамскнефтехима" (+6,7%), ПАО "GTL" (+2,5%), Petropavlovsk (+2,5%).

Совет директоров ПАО "Мосэнерго" (+1,8%, до 2,305 рубля) рекомендовал годовому собранию акционеров одобрить выплату дивидендов за 2020 год в размере 0,17945 руб. на акцию, сообщила компания. Датой, на которую будут определены лица, имеющие право на получение выплат, установлено 5 июля.

Совет директоров ПАО "Детский мир" (+0,7%, до 153 рублей) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2020 год в размере 6,07 рубля на акцию (общая сумма выплат может составить 4,486 млрд рублей). Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов предложено установить 11 июля.

"Детский мир" за неполный II квартал ускорил рост продаж до 58,7% в годовом выражении, сообщила гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова (ее слова приводятся в сообщении компании). По итогам I квартала 2021 года общие продажи ритейлера увеличились на 15,6% (до 39,6 млрд рублей с НДС). Чистая выручка выросла на 14,9% (до 35,7 млрд рублей).

Подешевели "префы" ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-8,6%), акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-3,7%), "префы" "Мечела" (-2,5%), акции ПАО "Таттелеком" (-2,3%), ГДР "Эталона" (-2%), ГДР Fix Price (-2%).

Совет директоров ПАО "Иркутскэнерго" (-1,2%) рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить решение о невыплате дивидендов по итогам 2020 года. Соответствующее решение было принято на заседании 25 мая.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,562 млрд рублей (из них 10,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,1 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,46 млрд рублей на акции банка ВТБ).