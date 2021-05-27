Рынок облачного гейминга РФ в 2024 году возрастет в 14,8 раза

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Объем российского рынка облачного гейминга в 2024 году составит $68 млн, увеличившись в 14,8 раза по сравнению с 2020 годом ($4,6 млн), а среднегодовой темп роста будет на уровне 94%. Такая оценка (базовый сценарий) приводится в исследовании, проведенном PwC в России совместно с сервисом GFN.RU.

Глобальный рынок облачного гейминга, по прогнозам авторов исследования, будет расти почти теми же среднегодовыми темпами, что и российский - 94,4%. В настоящее время этот рынок находится на этапе зарождения, в связи с чем для него характерен кратный рост от года к году, поясняют аналитики. По их оценкам, в 2024 году он составит $6,67 млрд против $500 млн по итогам 2020 года.

"2020 год стал очень важным периодом для рынка облачного гейминга. В этот период произошло много событий, которые могут сильно повлиять на развитие рынка в перспективе 5-10 лет. Среди таких значимых фактов можно выделить появление новых привлекательных высокобюджетных игр, влияние пандемии, развитие видеостриминговых технологий и способов передачи контента", - отмечают авторы исследования. Еще одним фактором они называют то, что облачный гейминг позволяет игрокам избежать высоких трат на покупку ПК и консолей для новых игр с высоким уровнем визуального качества.

Как говорится в исследовании, основные драйверы и тренды российского рынка связаны с общемировыми, но уже сейчас можно заметить локальные особенности, которые также влияют на динамику рынка. К такой особенности аналитики относят высокий интерес к рынку со стороны крупных локальных игроков. Так, свои подразделения облачного гейминга в режиме публичного бета-тестирования открыли Mail.ru (сервис My.Games), МТС (в партнерстве с GFN.RU) и Сбербанк (сервис SberPlay).

Кроме того, на российском рынке гейминга не представлены крупные международные компании - такие, как Google и Amazon.com Inc. Amazon. У российских игроков также нет доступа к облачному геймингу от производителей консолей.

В России телеком-операторы также особенно заинтересованы в партнерстве с облачными игровыми платформами. "Роль телеком-операторов в партнерстве с сервисами облачного гейминга будет только увеличиваться со временем. В ближайшей перспективе это оптимизация интернет-трафика под облачный гейминг, улучшение скорости и качества интернет-соединения, а в среднесрочном периоде речь будет идти о постепенном разворачивании сетей 5G, что многие эксперты выделяют как один из ключевых факторов, влияющих на успех облачного гейминга среди широкой аудитории", - полагают авторы исследования.

В исследовании также приводятся прогнозы рынка видеоигр и киберспорта. Как ожидают аналитики, по итогам 2024 года объем мирового рынка достигнет $179,1 млрд против $130,9 млрд в 2019 году, среднегодовой темп роста составит 6,5%.

Россия входит в топ-10 стран по объему рынка видеоигр и киберспорта. В 2019 году объем российского рынка составил $2,168 млрд, к концу 2024 года он вырастет до $2,847 млрд, среднегодовой темп роста ожидается на уровне 5,6%.