Инвестор-экоактивист провел двух своих директоров в совет Exxon

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Хедж-фонд Engine No 1, недовольный климатической политикой Exxon Mobil Corp, добился избрания по меньшей мере двух своих кандидатов в совет директоров компании, сообщает The Wall Street Journal.

Акционер, которому принадлежит незначительная доля в Exxon, выдвинул четырех кандидатов в совет директоров. Согласно предварительным итогам голосования в среду, были утверждены кандидатуры бывшего главы нефтеперерабатывающей Andeavor Грегори Гоффа и Кайзы Хиеталы, которая занимала пост исполнительного вице-президента финской Neste Oyj.

Восемь членов совета директоров, включая CEO Exxon Даррена Вудса, были переизбраны. Итоги голосования по пяти остальным кандидатам пока неизвестны.

Engine No. 1 настаивает, чтобы Exxon по примеру некоторых конкурентов установила цель достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Хедж-фонд призвал компанию начать постепенно диверсифицировать свои инвестиции, чтобы подготовиться к эпохе, когда миру будет необходимо меньше ископаемого топлива.

Exxon, в свою очередь, отмечала, что спрос на топливо и пластик в ближайшие годы будет оставаться высоким. При этом, правда, компания также создала подразделение по улавливанию и хранению углерода.

Кампания, которую Engine No. 1 запустила, чтобы получить поддержку достаточного количества акционеров Exxon, стала одной из наиболее дорогих в истории, отмечает WSJ. С момента ее начала Exxon провела ряд изменений, включая создание подразделения технологий сокращения выбросов CO 2 и первую публикацию данных о выбросах от использования продуктов Exxon. Однако Engine No. 1 счел эти меры недостаточными.

Exxon и Engine No. 1 в основном сконцентрировались на привлечении на свою сторону институциональных инвесторов, однако у компании есть более 2 млн акционеров, многие из которых являются индивидуальными инвесторами. Они и сыграли ключевую роль во время голосования.

По мнению старшего директора по нефти и газу некоммерческой организации Ceres Эндрю Логана, Вудсу будет сложно сохранить должность гендиректора после вчерашнего голосования.

"Конечно, это ставит под сомнение его лидерство", - сказал он.

В среду еще две крупные нефтегазовые компании столкнулись с давлением из-за климатических вопросов.

Акционеры Chevron Corp. проголосовали за предложение сократить выбросы парниковых газов, входящие в категорию Scope 3 (косвенные выбросы, включая выбросы от потребления готовой продукции). А британо-нидерландская Royal Dutch Shell, согласно решению Окружного суда Гааги, к 2030 году должна уменьшить объем выбросов на 45% относительно уровней 2019 года.

Аналитики Rystad Energy считают, что Shell сможет оспорить решение суда. "У этого решения мало шансов пройти апелляцию", - отмечает руководитель аналитического направления Пер Магнус Нисвен.

Артем Абрамов, отвечающий за аналитику сланцевого сектора в Rystad, в свою очередь, считает, что Shell сможет выполнить требования суда, если они останутся в силе. "Это достаточно легко сделать с помощью оптимизации портфеля и специальной программы продажи активов с высоким уровнем выбросов", - сказал он.