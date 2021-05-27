Поиск
AНачало в 16:15Швейцария ШвейцарияСловакия СловакияBНачало в 16:15США СШАЛатвия Латвия

HSBC уйдет из розничного бизнеса в США

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC Holdings Plc сообщил, что прекратит обслуживать индивидуальных клиентов и малый бизнес в США. Банк продаст 90 из 148 отделений в стране, а также закроет еще 35-40 отделений. Остальные отделения HSBC в США будут заниматься управлением активами крупных клиентов.

Банк откажется от обслуживания американских клиентов, на счетах которых находится меньше $75 000, а также малых предприятий, чей оборот составляет $5 млн или меньше.

Американское подразделение HSBC уже заключило соглашение о продаже 80 отделений на восточном побережье США банку Citizens Bank, принадлежащему Citizens Financial Group Inc. Еще 10 подразделений на западном побережье будет продано Cathay Bank, входящему в Cathay General Bancorp.

Закрытие сделок ожидается к первому кварталу 2022 года в зависимости от получения разрешения регуляторов. Расходы в связи с транзакциями оцениваются в $100 млн до вычета налогов.

"Мы рады сообщить о продаже массового розничного бизнеса в США. Это хороший бизнес, но ему не хватало масштаба для конкурентоспособности", - сказал глава HSBC Ноэль Куинн.

HSBC создал сеть розничных отделений в США в 1980-90-е годы благодаря покупке Marine Midland Banks Inc. и Republic New York Corp., напоминает The Wall Street Journal. Десять лет назад у банка в США было около 500 отделений.

В 2012 году HSBC продал Capital One Financial Corp. подразделение по выдаче кредитных карт в США, а также некоторые отделения First Niagara Financial Group Inc.

Директор по исследованиям DBS Bank в Гонконге Синди Ван считает, что банк может продать некоторые отделения в Европе, чтобы реинвестировать средства в гонконгский и китайский бизнес. Она также отметила тенденцию к "сокращению физических отделений и наращиванию мобильных и цифровых банковских услуг с целью снижения расходов".

HSBC США Великобритания Citizens Bank Cathay Bank Ноэль Куинн Marine Midland Banks Republic New York Corp

Новости

Безос покинет пост главы Amazon ровно через 27 лет после создания компании

Безос покинет пост главы Amazon ровно через 27 лет после создания компании
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Отменен рейс Air France из Парижа в Москву

Рубль незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Роскомнадзор не будет замедлять Google и Facebook в ближайшее время

Роскомнадзор не будет замедлять Google и Facebook в ближайшее время

Киев пообещал бороться против Nord Stream 2, пока его не достроят

Киев пообещал бороться против Nord Stream 2, пока его не достроят

Цены на сахар в РФ после двухнедельной остановки вновь пошли в рост

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9% до 3,2%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9% до 3,2%

Российским силовикам с октября увеличат оклады

Российским силовикам с октября увеличат оклады
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');