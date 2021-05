HSBC уйдет из розничного бизнеса в США

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC Holdings Plc сообщил, что прекратит обслуживать индивидуальных клиентов и малый бизнес в США. Банк продаст 90 из 148 отделений в стране, а также закроет еще 35-40 отделений. Остальные отделения HSBC в США будут заниматься управлением активами крупных клиентов.

Банк откажется от обслуживания американских клиентов, на счетах которых находится меньше $75 000, а также малых предприятий, чей оборот составляет $5 млн или меньше.

Американское подразделение HSBC уже заключило соглашение о продаже 80 отделений на восточном побережье США банку Citizens Bank, принадлежащему Citizens Financial Group Inc. Еще 10 подразделений на западном побережье будет продано Cathay Bank, входящему в Cathay General Bancorp.

Закрытие сделок ожидается к первому кварталу 2022 года в зависимости от получения разрешения регуляторов. Расходы в связи с транзакциями оцениваются в $100 млн до вычета налогов.

"Мы рады сообщить о продаже массового розничного бизнеса в США. Это хороший бизнес, но ему не хватало масштаба для конкурентоспособности", - сказал глава HSBC Ноэль Куинн.

HSBC создал сеть розничных отделений в США в 1980-90-е годы благодаря покупке Marine Midland Banks Inc. и Republic New York Corp., напоминает The Wall Street Journal. Десять лет назад у банка в США было около 500 отделений.

В 2012 году HSBC продал Capital One Financial Corp. подразделение по выдаче кредитных карт в США, а также некоторые отделения First Niagara Financial Group Inc.

Директор по исследованиям DBS Bank в Гонконге Синди Ван считает, что банк может продать некоторые отделения в Европе, чтобы реинвестировать средства в гонконгский и китайский бизнес. Она также отметила тенденцию к "сокращению физических отделений и наращиванию мобильных и цифровых банковских услуг с целью снижения расходов".