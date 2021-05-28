Каждый десятый россиянин не поверил в риск ухудшения экономической ситуации

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Экономическая ситуация не может стать хуже, возможно только улучшение, считают 10% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским холдингом "Ромир" совместно с BCG.

В 2020 году в возможном улучшении были уверены 6% россиян.

Еще 12% респондентов убеждены, что в ближайшие 12 месяцев экономическая ситуация только улучшится. Оптимистов на 3% больше, чем в 2020 году. Больше всего уверенны в светлом экономическом будущем граждане от 35 до 44 лет (15%), меньше всего – молодые люди до 24 лет (11%).

Около 43% опрошенных не ждут ни улучшения, ни ухудшения экономического положения в стране в ближайшем будущем.

Ухудшения ситуации в РФ все еще ожидают примерно треть россиян (34%). При этом число пессимистов сократилось примерно в два раза в сравнении с предыдущим годом (64% в прошлом году).