Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в четверг выросли на статданных

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 выросли по итогам торгов в четверг после публикации свежей порции макроэкономической статистики.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 38 тыс. - до 406 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19. Неделей ранее число новых заявок составило 444 тыс., как и было объявлено изначально. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 425 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Экономика США в первом квартале 2021 года увеличилась на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Оценка роста ВВП совпала с предварительными данными. Эксперты в среднем прогнозировали повышение до 6,5%, сообщает Trading Economics. Минторг несколько улучшил оценки потребительских расходов и капиталовложений бизнеса, но ухудшил оценки объема экспорта и частных инвестиций в товарно-материальные запасы.

Между тем индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, в первом квартале повысился на 2,5% в годовом выражении, согласно пересмотренным данным. Ранее сообщалось о его подъеме на 2,3%. В предыдущие три месяца значение индекса увеличилось на 1,3%.

Заместитель председателя совета управляющих ФРС США Рэндал Куорлз в среду заявил, что регулятору в ближайшее время будет необходимо начать обсуждение вопроса о замедлении темпов выкупа активов, если экономика США продолжит уверенно восстанавливаться.

"Я весьма оптимистично настроен относительно траектории экономики", - приводит его слова The Wall Street Journal. Куорлз ожидает, что инфляция в США временно будет превышать целевой уровень в 2% в условиях оздоровления экономики и снижения безработицы.

Другой представитель Федрезерва - заместитель председателя ФРС Ричард Кларида - днем ранее также сказал, что на следующих заседаниях американский ЦБ сможет приступить к обсуждению сокращения ежемесячных объемов выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE).

В четверг сенаторы-республиканцы направили на рассмотрение администрации президента США новую версию собственного плана инфраструктурных инвестиций, предусматривающего расходы на общую сумму $928 млрд в течение восьми лет, пишет The Wall Street Journal. Предыдущее предложение республиканцев предполагало инвестиции в размере $568 млрд на пять лет. На прошлой неделе они отказались поддержать план инфраструктурных расходов Белого дома объемом $1,7 трлн как слишком дорогостоящий, несмотря на то, что президент США Джо Байден согласился урезать расходы в рамках предложенного им плана более чем на $500 млрд с изначально планировавшихся $2,25 трлн. Дедлайн для заключения двухпартийного соглашения по плану инфраструктурных инвестиций был установлен Байденом на 31 мая, когда в США отмечается День памяти.

По итогам торгов в среду фондовый рынок США продемонстрировал умеренный подъем. Индикатор Dow Jones прибавил 0,03%, S&P 500 - 0,19%, Nasdaq - 0,59%. Основные фондовые индексы США могут завершить текущую неделю в плюсе.

Котировки акций Nvidia Corp. снизились на 1,4% в четверг, несмотря на хорошую отчетность. Американский производитель графических процессоров в первом квартале 2022 финансового года увеличил чистую прибыль более чем вдвое, при этом выручка в очередной раз достигла рекорда.

Акции Snowflake Inc. подорожали на 4,2%. Американская компания, предоставляющая услуги облачного хранения данных, в первом квартале текущего финансового года увеличила чистый убыток более чем вдвое, что оказалось существенно хуже ожиданий экспертов.

Рыночная стоимость Best Buy Co. выросла на 1%. Американский ритейлер электроники в первом квартале 2022 финансового года увеличил выручку более чем на треть благодаря высокому спросу на его товары и услуги, при этом квартальные показатели превзошли ожидания аналитиков.

Цена бумаг Dollar General Corp. повысилась на 2,2%. Американский оператор сети дисконтных магазинов зафиксировал небольшое падение выручки в первом квартале, но улучшил финансовый прогноз на текущий год в целом.

Бумаги другого ритейлера - Dollar Tree Inc. - упали в цене на 7,7%. Компания в первом квартале увеличила чистую прибыль, выручку и сопоставимые продажи, однако дала разочаровывающий годовой прогноз.

Капитализация американской Walt Disney Co. увеличилась на 1,5%. Тематические парки Disneyland и Disney California Adventure в Калифорнии откроют двери для посетителей, проживающих за пределами штата, с 15 июня, сообщается на сайте компании.

Акции Amazon.com Inc. потеряли в цене 1,1%. Энди Джесси 5 июля сменит Джеффа Безоса на посту главного исполнительного директора крупнейшего в мире интернет-ритейлера.

Котировки бумаг Boeing Co. выросли на 3,9%. Американский авиаконцерн выплатит штраф в размере $17 млн для урегулирования претензий Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) в связи с выявленными регулятором проблемами в производстве самолетов серии 737.

Бумаги General Motors Co. подорожали на 2,9%. Американский автопроизводитель возобновляет работу пяти сборочных заводов, которые он был вынужден закрыть за последние месяцы из-за глобального дефицита полупроводников, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 141,59 пункта (0,41%) и составил 34464,64 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 4,89 пункта (0,12%) - до 4200,88 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 1,72 пункта (0,01%) и составил 13736,28 пункта.