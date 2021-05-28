"Интер РАО" купило 11 инжиниринговых компаний и IT-компанию "Сигма" за 46,9 млрд руб.

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" приобрело IT-компанию ООО "Сигма" за 9,7 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Сумма сделки по приобретению 11 строительно-инжиниринговых компаний составила 37,2 млрд руб.

Ранее в мае "Интер РАО" объявила о покупке 11 строительно-инжиниринговых компаний в сфере электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В раскрытии были перечислены некоторые из них: ООО "ЭнергоСеть", ООО "НПК Химстройэнерго", ООО "Энергетическое строительство", ООО "ИК Энергия", а также компания в сфере информационных технологий - ООО "Сигма".

Приобретенные компании выполняют функции генерального подрядчика при осуществлении проектирования, электромонтажных, строительных, ремонтных и пусконаладочных работ, проектируют и организуют установку автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), а также поставляют оборудование на крупные энергетические, электросетевые объекты, объекты водоснабжения и передачи тепловой энергии, описала "Интер РАО" деятельность приобретенных компаний.

В свою очередь "Сигма" оказывает комплексные услуги по цифровизации электроэнергетического сектора России, включая разработку, внедрение и поддержку аналитических, биллинговых и платежных систем, мобильных решений, продуктов и услуг для автоматизации электросетевых и энергосбытовых компаний.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергохолдинг, в состав которого входят электростанции в России и за рубежом общей мощностью 31,1 ГВт. Компания также является оператором экспортно-импортных поставок.

Основной акционер "Интер РАО" - АО "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" владеет 8,57% акций. На долю АО "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.