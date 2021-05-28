Квартальная прибыль Альфа-банка по МСФО упала в 3,4 раза

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года Альфа-банк сократил чистую прибыль по МСФО в 3,4 раза - до 36,4 млрд рублей против 124,2 млрд рублей прибыли годом ранее, следует из отчета кредитной организации.

Чистый процентный доход до вычета резервов в январе-марте 2021 года увеличился на 24% - до 46,5 млрд рублей, после резервов - в 3 раза, до 38,3 млрд рублей.

Расходы на резервы в первом квартале 2021 года уменьшились в 3 раза - до 8,1 млрд рублей по сравнению с 24,7 млрд за первые три месяца 2020 года.

Активы за январь-март 2021 года выросли на 5,5% - до 4,97 трлн рублей (на конец декабря 2020 года - 4,7 трлн рублей).

Кредитный портфель банка после вычета резервов за первый квартал 2021 года вырос на 3,97% - до 3,5 трлн рублей.

Средства на счетах клиентов за январь-март увеличились на 4,3% - до 3,2 трлн рублей.

Собственный капитал банка за первый квартал 2021 года вырос на 3,5% - до 729,6 млрд рублей.

Основными акционерами Альфа-банка через ABH Holdings являются Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Андрей Косогов, Mark Foundation for Cancer Research и UniCredit S.p.A.

Альфа-банк по итогам первого квартала 2021 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".