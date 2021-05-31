Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов незначительные

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в понедельник незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,1-73,35 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,18 руб./$1 (+3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,33 руб./EUR1 (+11 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6,6 коп. к уровню закрытия 28 мая, до 80,45 рубля.

Доллар при этом оказался на 40,7 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 34,31 коп. ниже официального курса.

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