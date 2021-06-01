Новоангарский комбинат приобретет 99% в своей головной компании "Меркурий Майнинг"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ООО "Новоангарский обогатительный комбинат" (НОК, Красноярский край) намерено приобрести 98,941% уставного капитала ООО "Меркурий Майнинг", выступающего головной компанией холдинга, в который входит комбинат. Ходатайство о сделке направлено в Федеральную антимонопольную службу.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", сейчас ООО "Меркурий Майнинг" приндлежит группе физлиц. Игорю Дзуцеву принадлежит 38,69% уставного капитала, Владимиру Туганову - 29,4%, Сергею Кациеву - 17,49%, Юрию Халтурину - 10,59%, Игорю Кесаеву - 2,78% и Александру Кобзеву - 1,06%. Таким образом, НОК претендует на доли всех участников общества, кроме Кобзева.

Уставный капитал ООО "Меркурий Майнинг" составляет 542,395 млн рублей.

"Меркурий Майнинг" контролирует 50,33% ООО "Горно-металлургическая компания "Сплав", которое, в свою очередь, является единственным владельцем Новоангарского обогатительного комбината и Горевского горно-обогатительного комбината. В 2020 году "Меркурий Майнинг" получил 1,59 млрд рублей чистой прибыли (снижение в 4,3 раза относительно 2019 года) при выручке в 1,74 млрд рублей (снижение в 4 раза).

ООО "НОК" вместе с ООО "Горевский ГОК" образуют группу компаний, которая, как говорится на ее сайте, владеет лицензиями на разработку Горевского (свинец, цинк, серебро) и Удерейского (золото, сурьма) месторождений в Красноярском крае, а также Моготинского (серебро, золото) месторождения в Амурской области. Освоение последних двух участков находится на начальной стадии. Основной сырьевой базой для комбинатов является Горевское месторождение.

Новоангарский обогатительный комбинат в 2020 году получил 6,13 млрд рублей чистой прибыли (снижение на 28%) при выручке в 22,1 млрд рублей (рост на 5%).