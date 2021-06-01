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ВТБ разместил три выпуска инвестоблигаций на 1,7 млрд руб.

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ВТБ разместил 98,7% выпуска инвестоблигаций серии Б-1-207 на 690,888 млн рублей, 74,25% выпуска инвестоблигаций серии Б-1-208 на 222,742 млн рублей, 91,88% выпуска инвестоблигаций серии Б-1-209 на 826,903 млн рублей, а также 14,77% выпуска структурных облигаций С-1-17 на 147,654 млн рублей, 13,98% выпуска структурных облигаций С-1-18 на 139,762 млн рублей и 7,88% структурных облигаций С-1-19 на 78,782 млн рублей, говорится в сообщениях банка.

Номинальный объем выпуска Б-1-207 - 700 млн рублей, Б-1-208 - 300 млн рублей, Б-1-209 - 900 млн рублей. Срок обращения бондов Б-1-207 и Б-1-209 - полгода, Б-1-208 - три года.

Номинальный объем всех трех выпусков структурных бондов - по 1 млрд рублей, срок обращения около 6 лет.

Ставка купонов по инвестиционным займам установлена на уровне 0,01% годовых, по структурным - на уровне 0,00001% годовых. Кроме того, по тем и другим предусмотрена выплата дополнительного дохода.

Инвестиционные облигации - бумаги с дополнительным плавающим доходом, но гарантированным возвратом основной части долга, ограничений по подписке и покупке таких облигаций на данный момент нет. С октября 2018 года вступил в силу закон о структурных облигациях - инструментах с фиксированной доходностью с неполной защитой капитала. Эмитентами таких продуктов на текущий момент может быть ограниченный круг лиц: профучастники рынка ценных бумаг, кредитные организации и специализированные финансовые общества. Покупать структурные облигации по действующему законодательству могут только квалифицированные инвесторы. Дискуссии по поводу допуска неквалифицированных инвесторов к таким инструментам в ЦБ РФ продолжаются.

В обращении находится 129 выпусков биржевых облигаций ВТБ на 133,5 млрд рублей и 16 выпусков классических облигаций на 112,798 млрд рублей, кроме того, 2 выпуска субординированных бондов на $913,5 млн и 2 выпуска субордов на 209,38 млн евро.

ВТБ

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