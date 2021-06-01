Рубль вечером почти не изменился к доллару и евро

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро подсократили темпы повышения и лишь слегка подрастают на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль продолжает немного дешеветь к бивалютной корзине в ожидании новостей внешнеполитического характера, в первую очередь, связанных с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Курс доллара США составил 73,44 руб./$1 в 19:00 по Москве, что всего на 0,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,89 руб./EUR1, подорожав на 9,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,7 копейки – до 80,84 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует лишь небольшое повышение к бивалютной корзине на вечерних торгах, несмотря на продолжающую активно дорожать нефть на фоне завершения встречи министров ОПЕК+. Министры ОПЕК+ провели самое короткое за всю историю заседание и в течение 15-20 минут приняли рекомендацию министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле.

Участники рынка максимально сократили торговую активность в ожидании российско-американского саммита на высшем уровне, который состоится 16 июня в Женеве. С учетом важности предстоящих переговоров для развития отношения двух государств игроки преимущественно реагируют лишь на информацию, которая касается предстоящей встречи, оставляя без внимания остальные новостные поводы.

Российская сторона не собирается "стерилизовать повестку" российско-американских отношений в преддверии встречи президентов двух стран, но считает важным, чтобы переговоры Путина и Байдена состоялись, заявил пресс-секретарь руководителя РФ Дмитрий Песков. "Никто не собирается стерилизовать повестку дня перед саммитом", - сказал он журналистам.

Он также заявил, что в настоящее время проводится глубокий анализ всего спектра внешней политики и различных событий, чтобы не допустить как недооценки, так и переоценки партнера.

Так он ответил на вопрос журналистов, есть ли риск недооценки партнера по переговорам Путина с Байденом в Женеве 16 июня, как это, по оценке некоторых экспертов, произошло в 1961 году во время переговоров Никиты Хрущева с Джоном Кеннеди на встрече в Вене, после которой случился Карибский кризис.

Тем временем глобальные площадки сфокусированы на данных по рынку труда США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. Вероятно, они будут иметь решающее значение для ФРС, разрабатывающей план сворачивания стимулирующих мер, которые поддерживали экономику и рынки в течение более года, пишет The Wall Street Journal.

Спрос на рабочую силу в США больше, чем кажется, несмотря на слабые данные о числе рабочих мест, заявил в интервью газете Financial Times председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард. Такая ситуация, по его словам, может ускорить сроки сворачивания стимулирующих мер Федрезерва.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов, министры ОПЕК+ во вторник не обсуждали уровень добычи после июля. Согласно сделке, заключенной год назад, после июля ОПЕК+ планирует сохранять уровень добычи неизменным до апреля 2022 года.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи нефти: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тыс. б/с.

Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 поднялась на 1,43% - до $70,31 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 2,23% - до $67,8 за баррель.

Мнения аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник рубль торгуется нейтрально к доллару США и умеренно снижается к евро. "Российскую валюту поддерживает дорогая нефть. Ближайший фьючерс на нефть Brent во вторник преодолевал в моменте отметку в $71 за баррель и продолжает торговаться выше $70 после сообщений о решении участников ОПЕК+ сохранить ранее достигнутые договоренности о постепенном снижении добычи. Негативный эффект на российскую валюту от геополитической повестки остается пониженным в преддверии готовящейся встречи президентов России и США", - подчеркивает Беспалов.

"Если говорить об экономических данных, то производственный индекс деловой активности (PMI) для России за май, опубликованный во вторник, вырос до максимальных отметок с марта 2019 года, в то время как аналогичные индексы для США и еврозоны оказались выше ожиданий, сигнализируя о продолжении восстановления экономики. В четверг Минфин должен опубликовать запланированные объемы покупки валюты на июнь, которые на фоне высоких нефтяных цен могут оказаться максимальными с начала года, что, вероятно, ограничит потенциал укрепления российской валюты", - говорит аналитик.

"Российский рубль к окончанию рабочего дня показывал минимальное изменение по сравнению с валютами-аналогами на развивающихся рынках, незначительно теряя позиции к доллару. Тем не менее, в течение дня торги по паре "доллар-рубль" сопровождались волатильностью. (. . .) Определенное давление на рубль все же оказывает сохраняющаяся геополитическая напряженность, так как перспективы встречи лидеров США и РФ остаются во многом под вопросом. Однако сдержать рост доллара к рублю вновь помогли котировки нефти, поднимавшиеся выше $71 за баррель марки Brent впервые с начала марта текущего года", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России во вторник, 1 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 308,4 млрд рублей (при лимите 2,5 трлн и спросе 2 трлн 308,4 млрд рублей) в среднем по ставке 4,97% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 25 мая, банки разместили 1 трлн 103,9 млрд рублей (при лимите 1,55 трлн и спросе 1 трлн 103,9 млрд рублей) в среднем по ставке 4,96% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 1 июня провел доразмещения 44-го и 45-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР). 44-й выпуск был размещен в объеме 5 млрд 517,7 млн рублей, 45-й - в объеме 7 млрд 306,4 млн рублей. Средневзвешенная цена в обоих случаях составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 июня на 5,54 копейки, до 73,2411 руб./$1, и увеличил курс евро на 21,8 копейки, до 89,5958 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 13,31 копейки по отношению к прошлой пятнице (в понедельник торги данным контрактом не проводились из-за нерабочего дня в США, где отмечали День памяти) и составил 73,3746 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 4,7 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,4129 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 834,185 млн, из которых $470,894 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 363,291 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 26,74 копейки, до 89,6908 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 29,12 копейки и составил 89,7882 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR347,259 млн, из которых EUR92,332 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR254,927 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов в основном выросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,07% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 5,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 4 б.п. и составила 5,38% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 3 б.п. - до 5,78% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 11 б.п. - до 5,98% годовых.