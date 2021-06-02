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Фондовые индексы США разнонаправленно изменились после длинных выходных

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения во вторник после праздничных выходных в США по случаю Дня памяти.

По итогам минувшей недели индекс S&P 500 поднялся на 1,2%, Dow Jones - на 0,9%, Nasdaq - на 2,1%, отмечает MarketWatch.

За май S&P 500 прибавил 0,6%, Dow Jones - 1,9%, в то время как Nasdaq снизился на 1,5%. Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 в прошлом месяце вырос на 0,1%, показав подъем по итогам восьмого месяца подряд. Как отмечает MarketWatch, это наиболее продолжительный период его роста с 1995 года.

В целом сдержанные движения рынка акций по итогам мая говорят о том, что инвесторы пришли к мнению, что высокая инфляция будет временной и Федеральная резервная система (ФРС) не будет торопиться со сворачиванием стимулирующих мер.

"Несмотря на все инфляционные опасения, инвесторы все еще готовы поддерживать рисковые активы", - сказал главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.

В то же время он отмечает, что трейдеры ждут "нового существенного катализатора, который может задать тон рынку".

Тем временем заболеваемость коронавирусом в США продолжает снижаться благодаря вакцинации. Более 62% взрослого населения страны получили по меньшей мере одну дозу вакцины, свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В субботу в стране было зафиксировано 12,6 тысяч новых случаев заражения - минимум с марта 2020 года.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае увеличился до 61,2 пункта с 60,7 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали роста индекса до 60,9 пункта, сообщает Trading Economics.

Помимо этого, на текущей неделе будут опубликованы данные по безработице в США в прошлом месяце. Статданные по рынку труда США, вероятно, будут иметь решающее значение для ФРС, разрабатывающей план сворачивания стимулирующих мер, которые поддерживали экономику и рынки в течение более года, пишет The Wall Street Journal.

Спрос на рабочую силу в США больше, чем кажется, несмотря на слабые данные о числе рабочих мест, заявил в интервью газете Financial Times председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард. Такая ситуация, по его словам, может ускорить сроки сворачивания стимулирующих мер Федрезерва.

Акции американской сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. во вторник подорожали на 22,1% после того, как компания сообщила о привлечении $230,5 млн за счет продажи новых акций.

Бумаги Cloudera Inc. подскочили на 23,8%. Фонды прямых инвестиций KKR & Co. и Clayton Dubilier & Rice (CD&R) покупают разработчика "облачных" платформ для бизнеса за $4,7 млрд.

Стоимость акций китайского производителя электромобилей NIO Inc. выросла на 10% на торгах в Нью-Йорке. Компания в мае увеличила поставки на 95% в годовом выражении. Аналитики Citi повысили рекомендации для акций компании до "покупать" с "нейтрально".

Рыночная стоимость Boeing Co. увеличилась на 3,2% после того, как Cowen повысил прогноз по акциям компании до "выше рынка" с "наравне с рынком".

Акции авиакомпаний во вторник подорожали благодаря данным администрации транспортной безопасности США (Transportation Security Administration, TSA), согласно которым в праздничные выходные поток пассажиров в аэропортах США ежедневно составлял в среднем 1,78 млн человек в день. Это в шесть раз больше, чем в прошлом году, однако на 22% ниже, чем в 2019 году. Стоимость бумаг American Airlines Group Inc. выросла на 1,8%, United Airlines Holdings Inc. - на 2,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 45,86 пункта (0,4613%) и составил 34575,31 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 2,07 пункта (0,05%) - до 4202,04 пункта.

Nasdaq Composite потерял 12,26 пункта (0,09%) и составил 13736,48 пункта.

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