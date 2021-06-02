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Россия в январе-мае сократила экспорт нефти в дальнее зарубежье на 15,7%

Поставки в Белоруссию при этом выросли на 60,7%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В январе-мае 2021 года экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья снизился в годовом исчислении на 15,7%, до 85,36 млн тонн, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт составил 4,14 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена. Поставки нефти на российские НПЗ снизились на 2,1%.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за пять месяцев текущего года всего было экспортировано 75,51 млн тонн нефтяного сырья (из них 68 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 17,36 млн тонн.

В мае в дальнее зарубежье было экспортировано 18,65 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 7,8%. Среднесуточный экспорт составил 4,41 млн баррелей.

Через порт Приморск по системе "Транснефти" с начала года отгружено 13,79 млн тонн российского нефтяного сырья (в мае - 3,2 млн тонн), МНТ Козьмино - 13,86 млн тонн (2,94 млн тонн), СМП Усть-Луга - 5,99 млн тонн (1,4 млн тонн), Новороссийск - 3,45 млн тонн (1,03 млн тонн).

НК "Роснефть" в январе-мае 2021 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 36,67 млн тонн (в мае - 8,16 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 10,32 млн тонн (2,6 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 6,99 млн тонн (1,55 млн тонн), "Татнефть" - 3,13 млн тонн (675,14 тыс. тонн), "Газпром нефть" - 2,79 млн тонн (646,23 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за пять месяцев текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 6,79 млн тонн нефти (в мае - 1,44 млн тонн).

Транзит Казахстана в январе-мае 2021 года составил 5,59 млн тонн (в мае - 965,74 тыс. тонн), Туркмении - 811,29 тыс. тонн (169,99 тыс. тонн), Азербайджана - 413,66 тыс. тонн (159,89 тыс. тонн), Белоруссии - 701,3 тыс. тонн (142 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в январе-мае 2021 года нарастили поставки нефти в страны в Белоруссию на 60,7% - до 5,85 млн тонн.

Поставки на российские НПЗ за этот период снизились на 2,1%, до 115,64 млн тонн. В мае на заводы поступило 23,21 млн тонн сырья (на 6,8% больше, чем в мае 2020 года).

Объем поставок нефти на заводы НК "Роснефть" с начала года составил 29,57 млн тонн (в мае - 5,9 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 16,73 млн тонн (3,32 млн тонн), "Газпром нефть" - 12,75 млн тонн (2,69 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 7,72 млн тонн (1,51 млн тонн), "Башнефть" - 6,52 млн тонн (1,24 млн тонн), "Славнефть" - 5,98 млн тонн (1,18 млн тонн), "НОВАТЭК" - 2,96 млн тонн (595,65 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК Транснефть Роснефть Башнефть Приморск Козьмино Усть-Луга Новосроссийск. Сургутнефтегз ЛУКОЙЛ

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