В США появится компания Warner Bros. Discovery

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Новая компания, которая будет создана в результате слияния медиаподразделения AT&T WarnerMedia с Discovery Inc., получит название Warner Bros. Discovery, объявил гендиректор Discovery Дэвид Заслав.

По его словам, это название, объединит столетнее наследие киностудии Warner Bros. с глобальным брендом Discovery, всегда олицетворявшим целостность, инновации и вдохновение.

Слоганом новой компании станет фраза "То, из чего сделаны мечты", которая является отсылкой к классическому фильму киностудии Warner Bros. 1941 года "Мальтийский сокол".

По условиям сделки, которую AT&T и Discovery согласовали в прошлом месяце, Заслав возглавит объединенную компанию.

1 июня он выступил совместно с главным исполнительным директором WarnerMedia Джейсоном Киларом. На прошлой неделе Килар, не принимавший участия в переговорах с Discovery, заявил, что останется во главе WarnerMedia до завершения слияния.

AT&T планирует завершить сделку в середине 2022 года. Она будет владеть 71% объединенной компании.

Портфель Warner Bros. Discovery объединит в себе более 100 хорошо узнаваемых и популярных во всем мире брендов, включая HBO, Warner Bros., Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Eurosport, TLC, Animal Planet и другие.