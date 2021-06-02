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Путин обсудил с главой ВБ перспективы финансирования банком модернизации экономики РФ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с находящимся в эти дни в Москве президентом группы Всемирного банка (ВБ) Дэвидом Мэлпассом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что Россия как один из крупнейших акционеров Всемирного банка заинтересована в дальнейшем повышении эффективности его деятельности по содействию международному развитию и готова этому всячески способствовать. "Российская сторона, в частности, могла бы подключиться к реализации программ Банка, направленных на оказание поддержки в вакцинации населения развивающихся стран", - отмечается в сообщении.

"Рассмотрена тематика сотрудничества по ряду других международных вопросов, включая изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности", - заявили в Кремле.

Всемирный банк Дэвид Мэлпасс Владимир Путин

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