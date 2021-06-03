Акции ритейлера Bed Bath & Beyond взлетели за день на рекордные 62%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американская торговая сеть Bed Bath & Beyond объявила о запуске трех новых брендов товаров для дома в ближайшие недели, раньше намеченного срока, и это о вызвало резкий рост котировок. Акции компании по итогам торгов в среду подорожали на 62,1%, что стало рекордным дневным подъемом.

Они завершили торги на отметке $44,19 - максимуме с конца января, сообщает MarketWatch.

Bed Bath & Beyond выпустит в продажу новые линии кухонной и столовой посуды, коллекцию посуды для молодежи и новую линейку товаров для хранения и организации пространства. В этом году компания уже представила несколько новых брендов, в итоге она вывела на рынок шесть торговых марок за последние пять месяцев. Ранее планировалось сделать это за полгода.

Капитализация Bed Bath & Beyond за последние двенадцать месяцев подскочила в 4,5 раза (до $2,9 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил всего 37%.