"Яндекс" ответил главе группы "ПИК" на обвинения в плагиате

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глава группы компаний "ПИК" Сергей Гордеев на ПМЭФ обвинил "Яндекс" в плагиате при создании сервиса долгосрочной аренды жилья. В "Яндексе" совпадение рекламных макетов "Яндекс.Недвижимости" и "ПИК.Аренды" назвали совпадением, обусловленным рыночными причинами.

"Мы запустили сервис долгосрочной аренды жилья, основываясь, в первую очередь, на анализе рынка и потребностях его участников - собственников и арендаторов. На рынке аренды недвижимости, как и любом другом, перед запуском рекламной кампании тестируют самые частотные гипотезы. В производство идут те, что получают больше всего позитивных откликов. Аналогичные тексты и визуальные элементы можно найти в рекламе любого из игроков рынка", - сообщили "Интерфаксу" в пиар-службе "Яндекса".

Гордеев обвинил "Яндекс" в плагиате при создании сервиса долгосрочной аренды жилья. "Мы сделали бизнес, а компания "Яндекс" взяла его - и скопипастила у нас. Причем она скопипастила не только бизнес-модель, а и всю рекламу, все лендинги. Я понимаю, у "Яндекса" на инновации нет времени и денег (...) Мы им готовы помочь, если они обратятся к нам - и креативщики помогут, и рекламу нормальную сделать", - сказал он и показал скриншоты в качестве подтверждения.

Ранее "Яндекс" сообщил о запуске сервиса долгосрочной аренды апартаментов и квартир онлайн без непосредственного контакта с арендодателем.

ГК "ПИК" - крупнейший девелопер жилья в России. Контролирующим акционером "ПИКа" с долей около 59% является Сергей Гордеев. Акции компании торгуются на Московской бирже.