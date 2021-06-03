ЦБ начал регулярную публикацию макроэкономических опросов аналитиков

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Банк России начал регулярную публикацию результатов макроэкономического опроса ведущих российских и зарубежных аналитиков, сообщила пресс-служба ЦБ.

Эти публикации будут выходить накануне очередной "недели тишины", предшествующей заседанию совета директоров Банка России по ключевой ставке.

В них будет агрегированный среднесрочный прогноз экспертов по шести ключевым переменным: инфляции, ключевой ставке, ВВП, номинальным зарплатам, обменному курсу рубля, суверенному CDS-спреду Российской Федерации. В ЦБ объяснили, что такие опросы позволяют накапливать важные данные, чтобы сопоставлять видение экономической ситуации центральным банком и внешними экспертами, проводить исследования эволюции этих ожиданий.

Регулятор представил результаты опроса, проведенного с 26 мая по 1 июня среди 26 экономистов из разных организаций. ЦБ опубликовал медианные результаты их ответов.

Так, инфляцию по итогам 2021 года они ожидают на уровне 4,9%. Далее инфляция стабилизируется около цели Банка России.

Ключевую ставку ЦБ в среднем за 2021 год они ожидают у 5,2% годовых, позднее - на уровне 5,5%.

Аналитики ожидают роста ВВП в 2021 году на уровне 3,5%. В дальнейшем они прогнозируют замедление темпов роста до 2,4% и 2,2% в 2022-2023 годах и до 2% далее.

В 2021 году они ожидают роста номинальной зарплаты на 7,1%, в 2022 году - на 6,5%, в 2023 году - на 6,3%. "

"CDS-спред: по оценкам аналитиков, страновой риск будет снижаться. 5-летний CDS-спред по России уменьшится с 100 б.п. в среднем за 2021 году до 90 б.п. в 2022-2023 годах", - сообщила пресс-служба регулятор.

Курс доллара к рублю эксперти ожидают в среднем за год в 2021-2023 годах в диапазоне 72,5-74 рубля за доллар.