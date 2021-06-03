Поиск
Важно
ПМЭФ-2021
QF2Начало в 16:15США США6 : 1Словакия СловакияОконченподробнееQF1Начало в 16:15Швейцария Швейцария2 : 3БГермания ГерманияОконченподробнее

Борисов счел маловероятным прекращение обслуживания самолетов РФ на Западе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - РФ может применить контрмеры, если авиатехнику российских авиакомпаний прекратят обслуживать в западных странах, но подобный сценарий маловероятен, считает вице-премьер Юрий Борисов.

"Я думаю, что такой сценарий малореализуем. Извините, Россия по своей протяженности занимает огромную территорию, и пролеты через российскую территорию... То есть, если нам какие-то меры: запрет и обслуживание наших судов, где-то будут препятствовать, то, простите, существуют определенные контрмеры, но кто-то от этого выиграет - непонятно. Этот сценарий не стоит, наверное, серьезно обсуждать", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), отвечая на вопрос о возможном прекращении обслуживания на фоне подобных проблем у "Белавиа".

Вице-премьер Борисов курирует промышленность, в том числе авиационную отрасль.

Как ранее сообщалось, "Белавиа" теперь не может выполнять полеты в 21 страну. По итогам минувшей недели "Белавиа" приостановила рейсы в Литву, Великобританию, Францию, на Украину, в Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, российский Калининград, в Венгрию, Молдавию, Сербию и на Кипр.

Страны ЕС и ряд других государств в конце мая ввели запрет на использование своего воздушного пространства для белорусских авиакомпаний после инцидента с посадкой в Минске самолета Ryanair.

23 мая этот лайнер, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. На борту самолета Ryanair находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега. Обоих после приземления лайнера задержали белорусские власти.

Юрий Борисов

Новости

Греф предложил продлить программу льготной ипотеки до конца года

Греф предложил продлить программу льготной ипотеки до конца года
ПМЭФ-2021

Задорнов допустил продажу Банком России до 20% "Открытия" в 2022 году

ПМЭФ-2021

В ЦБ сочли, что процесс восстановления экономики РФ завершен

В ЦБ сочли, что процесс восстановления экономики РФ завершен

ЦБ начал регулярную публикацию макроэкономических опросов аналитиков

"Яндекс" ответил главе группы "ПИК" на обвинения в плагиате

Евро опустился ниже 89 руб. впервые с 1 апреля

Евро опустился ниже 89 руб. впервые с 1 апреля
ПМЭФ-2021

Рост ВВП РФ в апреле превысил 10%

Рост ВВП РФ в апреле превысил 10%
ПМЭФ-2021

Греф рассказал, как победили принцип "где карту открывали, туда и идите"

Греф рассказал, как победили принцип "где карту открывали, туда и идите"
ПМЭФ-2021

В торговых терминалах Московской биржи появятся новости "Интерфакса"

В торговых терминалах Московской биржи появятся новости "Интерфакса"

Мишустин выделил 33,8 млрд рублей на развитие "Артека"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');