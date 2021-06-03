Борисов счел маловероятным прекращение обслуживания самолетов РФ на Западе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - РФ может применить контрмеры, если авиатехнику российских авиакомпаний прекратят обслуживать в западных странах, но подобный сценарий маловероятен, считает вице-премьер Юрий Борисов.

"Я думаю, что такой сценарий малореализуем. Извините, Россия по своей протяженности занимает огромную территорию, и пролеты через российскую территорию... То есть, если нам какие-то меры: запрет и обслуживание наших судов, где-то будут препятствовать, то, простите, существуют определенные контрмеры, но кто-то от этого выиграет - непонятно. Этот сценарий не стоит, наверное, серьезно обсуждать", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), отвечая на вопрос о возможном прекращении обслуживания на фоне подобных проблем у "Белавиа".

Вице-премьер Борисов курирует промышленность, в том числе авиационную отрасль.

Как ранее сообщалось, "Белавиа" теперь не может выполнять полеты в 21 страну. По итогам минувшей недели "Белавиа" приостановила рейсы в Литву, Великобританию, Францию, на Украину, в Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, российский Калининград, в Венгрию, Молдавию, Сербию и на Кипр.

Страны ЕС и ряд других государств в конце мая ввели запрет на использование своего воздушного пространства для белорусских авиакомпаний после инцидента с посадкой в Минске самолета Ryanair.

23 мая этот лайнер, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. На борту самолета Ryanair находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега. Обоих после приземления лайнера задержали белорусские власти.