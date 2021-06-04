Инвестиции в основной капитал в РФ в I квартале выросли на 2%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в РФ в I квартале 2021 года выросли на 2,0% по сравнению с I кварталом 2020 года, говорится в данных Росстата, опубликованных на его сайте.

В номинальном выражении объем инвестиций составил 3 трлн 133,6 млрд рублей. По сравнению с IV кварталом 2020 года инвестиции упали на 61,7% (традиционное падение, так как в IV квартале всегда максимальный объем инвестиций, поэтому сравнивать репрезентативно в годовом выражении).

Как сообщалось, инвестиции в РФ в 2020 году снизились всего на 1,4% за счет неожиданного роста в IV квартале. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2020 году оказалось намного лучше как официальных прогнозов и оценок, так и экспертных ожиданий.

Рост инвестиций в годовом выражении в I квартале 2020 года составлял 3,5%, падение во II квартале 2020 года - 5,3%, падение в III квартале 2020 года - 5,0%, рост в IV квартале - 1,2%.

В 2021 году аналитики, опрошенные "Интерфаксом" в конце апреля, ожидают рост инвестиций на 3,6%, Минэкономразвития (прогноз от апреля) - на 3,3%.