Оборот розничной торговли РФ в апреле резко вырос на 34,7%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в РФ в апреле 2021 годы вырос на 34,7% по сравнению с апрелем 2020 года, говорится в опубликованных на сайте Росстата данных.

Такой скачок объясняется локдауном в апреле 2020 года, когда розничная торговля упала на 22% к апрелю 2019 года. Из данных Росстата следует, что к доковидному апрелю 2019 года розничная торговля в апреле 2021 года выросла примерно на 5%.

Скачок торговли в апреле 2021 года значительно превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост розницы в апреле на 25,4% к апрелю 2020 года (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса").

За январь-апрель 2021 года, по данным Росстата, оборот розничной торговли в РФ вырос на 5,9% к соответствующему периоду 2020 года.