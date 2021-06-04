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Турция открыла крупное газовое месторождение в Черном море

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Турецкое буровое судно "Фатих" обнаружило новое месторождение природного газа в Черном море объемом 135 млрд кубометров, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит Hurriyet.

"Турецкое судно "Фатих" обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 млрд кубометров в скважине Амасра-1 на участке "Сакарья" в Черном море", - сказал Эрдоган на церемонии открытия порта Филиос.

Президент пояснил, что общий объем открытых Турцией месторождений в Черном море теперь составляет 540 млрд кубометров.

Летом 2020 года буровое судно "Фатих" обнаружило крупное месторождение газа в Черном море. Тогда Эрдоган сообщал, что объем доказанных запасов газа на месторождении море достиг 405 млрд куб. м.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Черное море

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