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Экс-менеджер ЧТПЗ возглавил майнинговые проекты, которые связывают с Комаровым

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Валерий Борисов, занимавший в 2015-2020 годах должность финдиректора "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ), возглавил золоторудный проект Кумроч на Камчатке и проект по добыче металлов платиновой группы "Федорова тундра" в Мурманской области.

Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Быстринской горной компанией" (БГК), которой принадлежит лицензия на Кумроч, Борисов руководит с 7 мая. В апреле компания "Атом Голд", принадлежащая экс-владельцу ЧТПЗ Андрею Комарову, купила почти 75% БГК у "Золота Камчатки". "Атом Голд" на данный момент также возглавляет Борисов.

"Федорово Рисорсес", которая является оператором проекта "Федорова тундра", а также связанное "Федорово Холдинг" Борисов возглавил с 3 июня. До этого гендиректором обеих структур был Алексей Гостевских. Проект "Федорова тундра" в 2020 году у канадской Barrick Gold выкупило СП "Ростеха" (25,1%) и компании "Федорово Минералз" (74,9%). Владельцем последней значится Олег Селезнев - бывший замгендиректора "Объединенной металлургической компании", бывший член совета директоров ЧТПЗ.

В марте Гостевских сообщал, что Комаров "очень внимательно следит" за проектом "Федорова тундра" и "рассматривает вариант участия в нем". При этом в материалах к заседанию Госкомиссии по вопросам развития Арктики, прошедшему в октябре 2020 года, уже сообщалось, что бенефициаром "Федоровой тундры", наряду с госкорпорацией "Ростех", выступает бизнесмен Андрей Комаров.

До прихода в ЧТПЗ Борисов работал в структурах "Северстали", а с апреля 2020 по апрель 2021 года был замгендиректора по экономике и финансам "ВСМПО-Ависма". Как говорится в материалах корпорации, он принял решение оставить пост "по личным причинам".

ЧТПЗ Кумроч Федорова тундра

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