Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в понедельник после приближения к рекордным максимумам на прошлой неделе.

В пятницу фондовые индексы США выросли на майских статданных по рынку труда. Хотя рост числа рабочих мест в стране в мае оказался ниже прогноза, его темпы существенно ускорились по сравнению с апрелем.

Индикатор Dow Jones на прошлой неделе прибавил 0,7%, S&P 500 - 0,6%, Nasdaq Composite - 0,5%. При этом Dow Jones и S&P 500 завершили неделю лишь на 0,1% ниже рекордных уровней закрытия, зафиксированных 7 мая, по данным MarketWatch.

Трейдеры ждут публикации майских данных о динамике потребительских цен в США, которые Минтруда обнародует в четверг.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью агентству Bloomberg в воскресенье, что президенту США Джо Байдену, по ее мнению, следует добиваться реализации предложенных им программ поддержки экономики общим объемом $4 трлн, даже если это будет способствовать усилению инфляционного давления и росту процентных ставок в стране.

"Если процентные ставки немного вырастут, это будет плюсом как с точки зрения общества, так и с точки зрения Федеральной резервной системы (ФРС)", - сказала Йеллен.

Американские эксперты расходятся в прогнозах относительно будущей динамики инфляции в США. Ряд экономистов, в том числе Йеллен, считают, что рост инфляционного давления вызван последствиями пандемии и является временным. Другие опасаются, что масштабные стимулы, предложенные Байденом, создадут устойчивое инфляционное давление на долгосрочную перспективу.

По словам Йеллен, программы Байдена потребуют увеличения госрасходов примерно на $400 млрд в год, и этого недостаточно, чтобы вызвать долгосрочный рост инфляции. "Рывок" потребительских цен, который может произойти в результате реализации программы стимулов, сойдет на нет в следующем году, считает она.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривает ускорение инфляции в США в мае до 4,7%. В апреле потребительские цены выросли на 4,2%, максимальными темпами за 12 лет.

Котировки акций QTS Realty Trust Inc. подскочили на 21,2% на сообщениях СМИ о том, что Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, покупает американского оператора дата-центров примерно за $6,7 млрд. Акции Blackstone прибавили в цене 1,3%.

Акции Visa Inc. подорожали на 0,5% в понедельник благодаря повышению их рейтинга аналитиками Piper Sandler.

Цена бумаг Carnival Corp. выросла на 1,2%. Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. подтвердил планы возобновить круизы принадлежащей ему компании Carnival Cruise Line с отправлением из американского порта в начале июля.

Бумаги Alphabet Inc. прибавили в цене 0,4%. Американская Google, входящая в Alphabet, выплатит штраф в размере 220 млн евро для урегулирования претензий французского антимонопольного регулятора (Autorite de la Concurrence), обвинившего компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке цифровой рекламы.

Акции Autodesk Inc. подешевели на 2,1%. Американский разработчик программного обеспечения сделал предложение о приобретении Altium Ltd. примерно за $3,91 млрд. Altium, которая предоставляет ПО для проектирования печатных плат, отвергла это предложение как значительно недооценивающее перспективы компании, но приветствовала заинтересованность Autodesk и сообщила, что будет готова обсудить надлежащую оценку.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов опустился на 126,15 пункта (0,36%) и составил 34630,24 пункта. Ранее в ходе сессии он превысил исторический максимум закрытия на уровне 34777,76 пункта, достигнутый 7 мая.

Standard & Poor's 500 снизился на 3,37 пункта (0,08%) - до 4226,52 пункта, но остался недалеко от своего рекордного уровня закрытия 4232,6 пункта, также зафиксированного 7 мая.

Nasdaq Composite вырос на 67,23 пункта (0,49%) и завершил торги на отметке 13881,72 пункта.