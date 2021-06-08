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Шведский суд отклонил апелляцию турецкой Akfel Gaz по спору с "Газпромом"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) во вторник, 8 июня 2021 года отклонил требования турецкой компании-импортера газа Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AS об отмене арбитражного решения, принятого в пользу ООО "Газпром экспорт" 20 ноября 2018 года по итогам разбирательства о пересмотре контрактной цены на поставку газа.

Как напомнили в ООО "Газпром экспорт", тогда трибунал повысил контрактную цену ретроактивно с 1 января 2017 года.

"Таким образом, указанное арбитражное решение остается в силе. Решение Апелляционного суда окончательное и обжалованию не подлежит", - заявили дочерней компании "Газпрома".

ООО "Газпром экспорт" 3 февраля 2017 года направило в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уведомление о начале арбитражного разбирательства по пересмотру контрактной цены против компании "Акфель". Решение по делу вынесено 20 ноября 2018 года.

20 февраля 2019 года Akfel подала жалобу в Апелляционный суд округа Свеа в Швеции с целью отмены решения арбитражного трибунала. Слушания прошли 5-7 мая 2021 года. Решение было вынесено 8 июня 2021 года.

Швеция Турция Газпром экспорт Газпром Akfel Gaz

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