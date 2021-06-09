Европейские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения по итогам торгов во вторник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,1% и составил 454,01 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,25%, французский CAC 40 - на 0,11%. Германский DAX снизился на 0,23%, итальянский FTSE MIB - на 0,06%, испанский IBEX 35 - на 0,11%.

Инвесторы оценивали очередную порцию статданных. Оценка снижения ВВП еврозоны в первом квартале было пересмотрена до 0,3% с 1,6%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя, свидетельствуют данные Trading Economics. Тем временем число занятых в регионе в январе-марте уменьшилось на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Объем промышленного производства в Германии в апреле сократился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали роста на 0,5%, сообщает Trading Economics.

В марте, согласно пересмотренным данным, объем промпроизводства в ФРГ увеличился на 2,2%, а не на 2,5%, как сообщалось ранее.

В годовом выражении промпроизводство в апреле подскочило на 26,4% после роста на пересмотренные 4,8% в марте.

Между тем Всемирный банк улучшил свой прогноз роста мирового ВВП в текущем году. Согласно июньскому обзору "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP), мировой ВВП в 2021 году увеличится на 5,6%. Это самые высокие пострецессионные темпы повышения за 80 лет. В январском GEP ВБ прогнозировал рост мировой экономики на 4% в текущем году.

Также в центре внимания рынков на этой неделе - майские данные об изменении потребительских цен в США, которые будут обнародованы в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривает ускорение инфляции в США в мае до 4,7%. В апреле потребительские цены выросли на 4,2%, максимальными темпами за 12 лет.

Если цены продолжат расти, Федеральная резервная система (ФРС) США может быть вынуждена начать сворачивать стимулирующие меры, отмечет CNBC.

Кроме того, в четверг будут подведены итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что руководство ЕЦБ повысит прогнозы инфляции в еврозоне на текущий год и сохранит масштабные стимулирующие меры.

В лидеры роста среди компонентов Stoxx Europe 600 вышли акции управляющей активами Intermediate Capital Group Plc, которые подскочили в цене на 5,9%.

Лидерами падения стали бумаги нидерландского оператора связи Royal KPN NV, подешевевшие на 4,3%.