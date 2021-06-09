Фондовые индексы США изменились разнонаправленно

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник.

В понедельник индикаторы также продемонстрировали разнонаправленные изменения после приближения к рекордным максимумам на прошлой неделе. Индекс Dow Jones опустился на 0,36%, S&P 500 - на 0,08%. В то же время Nasdaq вырос на 0,49%.

Основное внимание инвесторов на этой неделе приковано к данным об изменении потребительских цен в США в мае. Превысивший ожидания уровень инфляции в апреле оказал давление на рынки в прошлом месяце.

"Поскольку многие представители (Федеральной резервной системы - ИФ) заявляют, что необходимо на предстоящих встречах начать обсуждение нормализации политики, дальнейшее ускорение роста потребительских цен может вызвать предположения того, что комитет (по операциям на открытом рынке - ИФ) начнет действовать быстрее, чем ранее предполагалось, что приводит к снижению рынка акций и других рисковых активов", - сказал старший рыночный аналитик JFD Group Хараламбос Писсурос, которого цитирует MarketWatch.

Дефицит внешнеторгового баланса США в апреле 2021 года составил $68,9 млрд по сравнению с пересмотренным мартовским показателем в $75 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали уменьшения отрицательного сальдо до $69 млрд с предварительно объявленных $74,4 млрд в марте.

Количество открытых вакансий в США в апреле выросло на 1 млн и составило 9,286 млн, сообщается в отчете министерства труда (JOLTS). Это максимальный уровень с момента начала ведения расчетов в декабре 2000 года. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 8,3 млн.

Акции Fastly Inc. во вторник подорожали на 10,9%, хотя проблемы у популярного CDN провайдера спровоцировали сбои в работе многих сайтов, включая Reddit, Spotify, Twitch и другие, сообщает портал TechCrunch.

Стоимость бумаг Stitch Fix Inc. повысилась на 14,1%. Компания, предоставляющая онлайн-услуги персонального подбора одежды, в третьем квартале 2021 финансового года сократила чистый убыток на 45%, при этом результат оказался лучше прогноза.

Котировки акций Marvell Technology Inc. подскочили на 5%. Компания, выпускающая телекоммуникационное оборудование и чипы, по итогам первого финквартала отчиталась о скорректированной прибыли в размере $0,29 на акцию. Выручка компании подскочила на 20% в годовом выражении - до $832,3 млн. Аналитики ожидали скорректированную прибыль на уровне $0,27 на акцию при выручке в $805,4 млн, пишет Barron's.

Бумаги Southwest Airlines Co. подорожали на 1%. Авиакомпания сообщила, что в июне ожидает сокращения выручки на 20% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года. Ранее авиаперевозчик прогнозировал снижение показателя на 20-25%. Прогноз загруженности рейсов был подтвержден на уровне 85%.

Стоимость акций Boeing Co. увеличилась на 0,1% на новостях о заключении соглашения с Southwest об увеличении заказа самолетов 737 MAX 7 на 34 штуки - до 234 единиц.

Акции Tesla Inc. потеряли в цене 0,3%, несмотря на данные по ее китайскому бизнесу. Как сообщает Bloomberg, поставки электромобилей компании с китайского завода в мае выросли на 29% по сравнению с апрелем.

Рыночная стоимость Philip Morris International Inc. сократилась на 2,3%. Производитель табака подтвердил свой годовой прогноз, однако сообщил, что власти Саудовской Аравии отклонили жалобу местных дистрибьютеров Philip Morris, которые выступили против уплаты дополнительных пошлин. По оценке компании, это решение может привести к сокращению ее годовой чистой прибыли на $0,18 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 30,42 пункта (0,09%) и составил 34599,82 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 0,74 пункта (0,02%) - до 4227,26 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 43,19 пункта (0,31%) и составил 13924,91 пункта.