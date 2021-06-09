Спрос на бонды ФК "Открытие" в два раза превысил предложение

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Спрос на пятилетние облигации банка "ФК Открытие" серии БО-П08 объемом 10 млрд рублей превысил предложение более чем в два раза, сообщила пресс-служба эмитента.

Интерес к облигациям проявили все категории инвесторов: банки, управляющие и страховые компании, а также физические лица.

"Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок, объем спроса превысил предложение более чем в 2 раза, что позволило банку установить ставку купонов по облигациям на уровне нижней границы диапазона - в размере 7,30% годовых", - говорится в сообщении.

Сбор заявок на выпуск прошел 8 июня. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 7,3% годовых, ему соответствует доходность к оферте через 2 года на уровне 7,43% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,3-7,4% годовых, в процессе маркетинга он был один раз сужен.

Техразмещение выпуска запланировано на 10 июня.

Организаторами выступают банк "ФК Открытие", БК "Регион", Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк.

В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в феврале 2021 года. Он разместил 5-летние облигации серии БО-П07 объемом 15 млрд рублей по ставке 6,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 6,35% годовых.

Сейчас в обращении находится 20 выпусков биржевых облигаций банка на 106,850 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

Банк России в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре того же года - об оздоровлении группы Бинбанка. В январе 2019 года банк "ФК Открытие" и Бинбанк завершили процесс объединения, начавшийся в начале 2018 года. В начале июля 2019 года ЦБ сообщил о завершении санации банка.

Банк "ФК Открытие" по итогам первого квартала 2021 года занял 8-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".