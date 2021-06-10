Объем финансовых активов в мире в 2020 году достиг рекордных $250 трлн

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мировое финансовое благосостояние в прошлом году достигло исторического максимума в $250 трлн при росте сбережений населения и неожиданной устойчивости рынков на фоне затянувшейся пандемии COVID-19, сообщается в ежегодном отчете международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

По сравнению с предыдущим годом рост составил 8,3%.

Несмотря на продолжительное влияние пандемии на финансовую сферу, обеспеченность и благосостояние во всем мире существенно увеличились во время всего кризиса и, как ожидается, продолжат заметно расти в следующие пять лет по мере намечающегося восстановления экономики. Мировое благосостояние будут в основном генерировать регионы Северной Америки, Азии (кроме Японии) и Западной Европы: на них будет приходиться 87% роста финансовых активов в мире в период до 2025 года, говорится в сообщении.

Финансовые и реальные активы в России и в мире

Финактивы России в период с 2015 года по 2020 год увеличивались на 11,3% ежегодно и достигли $1,6 трлн. Средние темпы роста в РФ два последних года составляли 13% и опережали как аналогичные показатели региона Восточная Европа (12%), так и среднемировые (8,3%).

Прогноз на 2020-2025 гг. для России составляет подъем на 6% в год, что выше среднемирового (5%), но ниже восточноевропейского (7%). Ожидается, что финансовые активы России достигнут $2,1 трлн в 2025 году.

Многие клиенты в области управления частным капиталом в прошлом году заинтересовались альтернативными инвестициями, пытаясь получить более высокую прибыль, и ушли из низкодоходных долговых ценных бумаг. В рамках этой тенденции реальные активы, прежде всего владение недвижимостью, достигли рекордного показателя в $235 трлн. Тем не менее, в Азии, где благосостояние больше всего концентрируется в реальных активах ($84 трлн, 64% общего объема), в предстоящие годы увеличение финансовых активов будет опережать рост реальных (7,9% против 6,7%). В частности, инвестиционные фонды станут наиболее быстрорастущим классом финактивов в регионе.

В России в 2015-2020 гг. реальные активы повышались на 9,1% в год и достигли $2,8 трлн. Ожидается, что в дальнейшем они ежегодно будут расти на 5,9% и через пять лет достигнут $3,7 трлн.

Финансовые активы включают в себя наличные деньги и депозиты, облигации, акции и доли в ПИФах, а также страхование жизни и накопления в рамках пенсионных фондов. В реальные активы входит недвижимость, дорогостоящие товары длительного пользования, например, слитки золота и других драгоценных металлов.

Долги

Общий объем частного долга в мире в прошлом году увеличился до $53 трлн по сравнению с $41 трлн в 2015 году. Ожидается, что через пять лет показатель повысится до $67 трлн. Сюда входят кредиты по банковским картам, ипотека и другие кратко- и долгосрочные кредиты.

В России объем долга в последние пять лет рос на 11,9% ежегодно и достиг $0,3 трлн. Ожидается, что далее он будет повышаться на 7,1% в год и составит $0,4 трлн в 2025 году. Тенденция к снижению темпов роста задолженности характерна как для России, так и для региона Восточной Европы и мира, отмечает BCG.

С точки зрения классов активов, россияне по-прежнему предпочитают денежные средства и депозиты (61%), тогда как доля акционерного капитала снизилась с 27% в 2019-м до 25% в прошлом году. В среднем по миру эти два актива в 2020 году составляли 28% и 38% соответственно, причем доля акционерного капитала остается самой крупной с прогнозом увеличения до 40% в 2025 году.

Согласно прогнозам, наибольший рост в России (на 8% в год) будут показывать страхование жизни и пенсионные планы, а в будущем они займут третье место по объемам среди активов.

Пенсионеры как источник инвестиций

Пенсионеры, одна из наиболее активно растущих демографических групп в мире, составляют один из привлекательных сегментов для управляющих частными капиталами компаний, отмечается в обзоре. Многие из них недополучают качественное обслуживание и испытывают негативный опыт в силу недостатка консультационных услуг, что характерно для пенсионного периода жизни.

К 2050 году 1,5 млрд людей в мире попадут в категорию 65+, и это огромный источник благосостояния.

На данный момент физические лица старше 65 лет располагают финансовыми активами, доступными управляющим частными капиталами, в размере $29,3 трлн. Этот показатель будет расти в среднем на 7% в год в течение следующих пяти лет, что позволит управляющим частными капиталами по всему миру таргетировать финансовые активы почти на $41,1 трлн в 2025 году.

Сверхбогатые: у кого больше

Китай близок к тому, чтобы к концу текущего десятилетия обогнать США по количеству сверхбогатых людей (физлица с совокупными активами свыше $100 млн), прогнозирует BCG.

Если годовые темпы роста инвестируемого благосостояния сохранятся на текущем уровне в 13%, активы сверхбогатых людей в Китае составят $10,4 трлн в 2029 году - больше, чем в любой стране.

США будут вплотную следовать за КНР. Как ожидается, благосостояние данной категории в стране достигнет $9,9 трлн.

В 2020 году количество сверхбогатых людей в мире увеличилось на 6 тыс. - примерно до 60 тыс. Среднегодовые темпы прироста за последние пять лет составляют 9%.