Индекс S&P 500 обновил рекордный максимум

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в четверг, при этом S&P 500 обновил рекордный максимум, хотя данные министерства труда США показали ускорение инфляции в мае больше прогноза.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем потребительских цен в мае на 4,7%, сообщает Trading Economics.

Многие экономисты объясняют скачок инфляции в прошлом месяце резким ростом цен на подержанные автомобили и грузовики, стоимость которых подскочила более чем на 7%, отмечает CNBC. Скорее всего, это временное явление, связанное с пандемией и ограниченным предложением.

Опасения по поводу ускорения инфляции оказывали давление на фондовый рынок в последний месяц. Инвесторы обеспокоены тем, что скачок роста цен увеличит расходы компаний, а также вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) США начать сворачивать стимулы.

Однако некоторые аналитики считают эти опасения преждевременными. "Мы считаем, что ФРС будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики в течение еще некоторого времени", - сказал стратег Wells Fargo Investment Institute Скотт Рен.

По его мнению, "ФРС не повысит ставки в этом или следующем году", однако представители регулятора, вероятно, "начнут сигнализировать, что они думают начать сокращение выкупа активов возможно уже этой осенью".

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 9 тысяч - до 376 тысяч человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 370 тысяч, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции GameStop Corp. в четверг упали на 27,6%, хотя компания в первом финквартале сократила чистый убыток и увеличила выручку. Помимо этого, владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники объявил о назначении нового главы компании и финансового директора. GameStop также объявила о планах со временем разместить "по рыночной цене" до 5 млн акций.

Бумаги DoorDash Inc. прибавили в цене 5,8%. Американский сервис доставки еды планирует выйти на азиатский рынок, начав предоставлять услуги в Японии.

Котировки акций RH Inc. подскочили на 15,7%. Американский производитель мебели и других товаров для дома RH Inc. вернулся на прибыльный уровень в первом квартале 2021 финансового года и улучшил годовой прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 19,1 пункта (0,06%) и составил 34466,24 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 19,63 пункта (0,47%) - до 4239,18 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 108,58 пункта (0,78%) и составил 14020,33 пункта.