Дефицит бюджета США за 8 месяцев фингода вырос на 9,8%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в мае упал на 66,9% и составил $131,953 млрд по сравнению с $398,754 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Это было обусловлено в том числе календарным фактором - переносом времени выплат некоторых налогов физлицами и компаниями, а также ряда платежей из бюджета.

Доходы бюджета выросли в прошлом месяце в 2,7 раза - до $463,745 млрд со $173,861 млрд годом ранее. Расходы увеличились на 4% и составили $595,698 млрд против $572,614 млрд в мае прошлого года.

За восемь месяцев 2021 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 9,8% относительно сопоставимого периода годом ранее и составило рекордные $2 трлн 63,789 млрд.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода вырос на 29,1% - до $2,607 трлн, в том числе за счет роста налогов на доходы физлиц и компаний. Расходы увеличились на 19,8% и составили $4,671 трлн из-за затрат на программы поддержки малого бизнеса и домохозяйств. Оба показателя также являются рекордными.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 фингода, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн. При этом дефицит поднялся до 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.

Отрицательное сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.