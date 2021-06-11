МЭА посоветовало ОПЕК+ в 2022 г. открыть "краны" для удовлетворения спроса

Агентство допустило возвращение спроса на нефть к допандемийному уровню к концу 2022 года

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню лишь к концу 2022 года, увеличившись на 5,4 млн б/с в 2021 году – до 96,4 млн б/с и на 3,1 млн б/с в 2022 году. При этом странам ОПЕК+ в 2022 году необходимо будет ослабить ограничения по добыче, чтобы удовлетворить растущий спрос, полагает Международное энергетическое агентство (МЭА).

Эксперты повысили оценку спроса в I кв. и II кв. 2021 года на 200 тыс. б/с каждый квартал - до 93,3 млн б/с и 94,9 млн б/с соответственно, но понизил на 300 тыс. б/с прогноз спроса как по III кварталу, так и по IV кварталу – до 98 млн б/с и 99,3 млн б/с соответственно.

В первом квартале 2022 года МЭА оценивает спрос на нефть в 98,3 млн б/с, во II квартале – 98,6 млн б/с, в III квартале – 100,3 млн б/с, в IV квартале – 100,6 млн б/с. В целом за 2022 год, подсчитали эксперты, потребление нефти в мире составит 99,5 млн б/с. Это первая оценка агентства по прогнозу спроса на 2022 год.

Эксперты МЭА ожидают, что страны ОЭСР увеличат спрос на нефть в 2022 году на 1,3 млн б/с, страны, не входящие в ОЭСР, – 1,8 млн б/с.

Самый большой рост придется на керосин (+1,5 млн б/с год-к-году), далее следует бензин (+660 тыс. б/с) и дизельное топливо (+520 тыс. б/с).

При этом, отмечает МЭА, в некоторых секторах будет наблюдаться значительный рост, а в некоторых останется дефицит. Так, поставки этана, например, во втором квартале 2021 года уже на 6% выше, чем в том же квартале 2019 года, а спрос на авиатопливо будет на 16% ниже уровня 2019 года к середине 2022 года и примерно на 11% меньше к концу 2021 года из-за медленного открытия границ.

Как отмечает МЭА, запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в апреле оставались относительно стабильными, но впервые за более чем год они упали ниже среднего показателя 2015-2019 гг. – на 1,6 млн баррелей, и были на 61,3 млн баррелей ниже среднего показателя за 2016-2020 годы.

Странам ОПЕК+ посоветовали открыть "краны" в 2022 году

МЭА в обзоре отмечает, что странам ОПЕК+ в 2022 году необходимо будет ослабить ограничения по добыче, чтобы удовлетворить растущий спрос.

"Наш первый подробный анализ рынка на 2022 год подтверждает прежние ожидания о том, что ОПЕК+ необходимо открыть "краны", чтобы обеспечить достаточное снабжение мировых нефтяных рынков. Мировой спрос на нефть будет продолжать восстанавливаться и при отсутствии дальнейших изменений по добыче к концу 2022 года достигнет 100,6 млн б/с. Добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, также должна вырасти, но ее рост далек от уровня, необходимого для предотвращения дальнейшего сокращения запасов", - пишет МЭА.

Мировая добыча нефти в мае выросла на 960 тыс. б/с по сравнению с апрелем, до 94,3 млн б/с.

США будет лидером прироста среди не входящих в ОПЕК+

"Мировые поставки нефти будут расти гораздо более быстрыми темпами в 2022 году, при этом США – после двух лет спада – станут движущей силой прироста среди стран, не входящих в ОПЕК+. Ожидается рост добычи нефти на 1,6 млн б/с в странах, не входящих в ОПЕК+, в то время как прогнозируется рост спроса на 3,1 млн б/с в следующем году, когда мир вернется к допандемийному уровню. Эти прогнозы предполагают, что в 2022 году группа ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией, может увеличить добычу нефти на 1,4 млн б/с по сравнению с целевым показателем с июля 2021 года по март 2022 года. В этом году ожидается, что добыча нефти стран, не входящих в ОПЕК+, вырастет на 710 тыс. б/с, в то время как добыча стран ОПЕК+ может увеличиться на 800 тыс. б/с, если альянс будет придерживаться своей текущей политики", - пишет МЭА.

Страны ОПЕК+ в мае выполнил сделку по ограничению добычи нефти на 114%, в том числе, страны ОПЕК - на 124%, не-ОПЕК - на 94%.