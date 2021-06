S&P 500 и Nasdaq завершили понедельник на рекордах, Dow Jones снизился

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили понедельник без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average снизился.

Standard & Poor's 500 завершил рекордом 29-е торги в текущем году, причем значение индикатора вышло "в плюс" только в последние 15 минут торгов, отмечает MarketWatch. Рост котировок акций высокотехнологического сектора способствовал тому, что Nasdaq Composite обновил исторический максимум впервые с конца апреля.

Инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет 15-16 июня.

По итогам очередной встречи руководства американского ЦБ, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок.

Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.

"Все дело в процентных ставках и любых возможных изменениях в формулировках Федрезерва", - отмечает главный экономический аналитик Capitol Securities Management Кент Энгельке.

"Не ожидается, что в заявлении Федрезерва в среду будет какой-то фейерверк, но это важное заседание, поскольку оно даст ключ к пониманию реакции центробанка на ускорение инфляции", - полагает главный рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон. Он напомнил, что ранее ФРС говорила о готовности позволить потребительским ценам "немного накалиться летом".

Цена бумаг производителя электромобилей Lordstown Motors рухнула по итогам торгов на 18,8% после ухода из компании главного исполнительного и главного финансового директоров.

Акции Ferrari N.V., выпускающей автомобили на традиционных двигателях, подешевели на 2,9%. Аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендации для них до "продавать" с "покупать" на опасениях, что электромобили будут создавать всё более сильную конкуренцию.

Среди компаний, входящих в расчет Dow Jones, наиболее существенно снизилась цена бумаг JPMorgan Chase & Co. (-1,7%), Walgreens Boots Alliance (-1,6%) и Dow Inc. (-1,5%).

В то же время рыночная стоимость Chipotle Mexican Grill поднялась на 1,8%. Эксперты Raymond James включили бумаги ресторанной сети в список наиболее привлекательных для покупки.

Кроме того, аналитики подняли рекомендацию для акций еще одного владельца сетевых ресторанов Wendy's до "покупать" с "нейтрального уровня", что вызвало повышение котировок на 1%.

Среди акций из S&P 500 сильнее всего выросли цены бумаг ResMed Inc. (+6%), MarketAxess Holdings Inc. (+3,1%) и Adobe Inc. (+2,9%).

Также повысилась капитализация Apple Inc. (+2,5%), Facebook Inc. (+1,7%) и Alphabet Inc. (+0,8%).

Значение Dow Jones Industrial Average в понедельник снизилось на 0,25% и составило 34393,75 пункта.

Между тем индекс Standard & Poor's 500 за день увеличился на 0,18% - до 4255,15 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 0,74% и достиг 14174,14 пункта.