Суточная добыча нефти с конденсатом в РФ за половину июня чуть снизилась к маю

Сделка ОПЕК+ может исполняться на 101%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России в первые две недели июня немного снизилась к маю, до 1419 тыс. тонн (-8,2 тыс. т, или 0,6%), свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

В июне Россия, по условиям сделки ОПЕК+, могла нарастить добычу нефти (конденсат в сделке не учитывается) на 39 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем и добывать 9,457 млн б/с.

Среднесуточная добыча конденсата в РФ в апреле составила 110,3 тыс. тонн (статистика запаздывает на месяц), а среднесуточная за 4 месяца - 109 тыс. т. Если предположить, что среднесуточная добыча конденсата в июне была на уровне апреля, то добыча только нефти в начале июня составила 1308,8 тыс. т/сутки, или 9,449 млн б/с с коэффициентом баррелизации 7,22, который является средним и меняется в зависимости от количества добытого сорта нефти.

Таким образом, РФ может добывать примерно на 8 тыс. б/с меньше установленного уровня, а исполнение сделки в июне может составлять 101%. Исполнение сделки учитывается по итогам месяца.