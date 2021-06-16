Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 16.06В России 5 249 990+13 397В мире 176 643 833+371 372

Porsche отзовет с китайского рынка 1,6 тыс. автомобилей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Германская Porsche, входящая в группу Volkswagen, планирует в следующем месяце отозвать с китайского рынка 1 571 автомобиль. Об этом сообщает Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Кампания начнется 5 июля и будет касаться импортированных машин Panamera и Taycan, выпущенных в период со 2 февраля 2021 года по 11 мая 2021 года.

Нижние продольные рычаги передней подвески не соответствуют техническим требованиям к эксплуатации и в чрезвычайных случаях могут выйти из строя. Это приведет к ухудшению управляемости автомобиля, повышая риск столкновения и создавая угрозу безопасности.

Porsche (China) Motors Ltd. заменит неисправные детали бесплатно, сообщает агентство "Синьхуа".

Китай Porsche

Новости

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%

В РФ решили увеличить биржевые продажи дизтоплива и бензина

В РФ решили увеличить биржевые продажи дизтоплива и бензина

"Газпром нефть" ввела в эксплуатацию Тазовское месторождение в ЯНАО

"Газпром нефть" ввела в эксплуатацию Тазовское месторождение в ЯНАО

Цены на АЗС после месяца непрерывного роста еще сильнее пошли вверх

Цены на АЗС после месяца непрерывного роста еще сильнее пошли вверх

Производство судов в РФ подорожало на 25% на фоне роста цен на металлы

Производство судов в РФ подорожало на 25% на фоне роста цен на металлы

Сбер планирует купить владельца прав на спортивные трансляции

Fitch улучшило прогноз роста ВВП России в 2021 году до 3,7% с 3,3%

Нефть подорожала на данных о резком сокращении запасов в США

Нефть подорожала на данных о резком сокращении запасов в США

Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2021 году

Сырьевые трейдеры допустили возврат цен на нефть к $100 за баррель

Сырьевые трейдеры допустили возврат цен на нефть к $100 за баррель
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');