Waymo привлекла $2,5 млрд в ходе очередного инвестраунда

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американская компания Waymo, входящая в группу Alphabet и специализирующаяся на беспилотных автомобилях, привлекла $2,5 млрд в рамках очередного инвестиционного раунда.

В нем приняли участие прежние инвесторы компании – Alphabet Inc., Silver Lake (частная инвестфирма, инвестирующая в технологии), венчурный фонд Andreessen Horowitz, крупнейшая в США сеть автомобильных дилерских центров AutoNation, занимающаяся управлением активами Fidelity Management & Research Co. и другие, сообщает The Wall Street Journal.

Waymo направит полученные денежные средства на дальнейшую разработку технологий автономного вождения легковых и грузовых автомобилей.

Waymo была создана в 2009 году. С апреля этого года компанию возглавляют Дмитрий Долгов и Текедра Мавакана, которые ранее являлись, соответственно, технологическим и операционным директорами.