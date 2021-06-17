Структура "ВСМПО-Ависма" полностью вышла из капитала "РусГидро"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Производитель титана ПАО "ВСМПО-Ависма", которому через дочернюю компанию "Авитранс" принадлежало 4,95% акций ПАО "РусГидро", полностью вышел из капитала гидрогенерирующей компании. Об этом рассказали "Интерфаксу" источники, знакомые с результатами сделки.

По словам одного из них, "ВСМПО-Ависма" распродала все акции "РусГидро" около месяца назад.

У собеседников "Интерфакса" нет информации, продавала ли "ВСМПО-Ависма" акции кому-то конкретно или просто "в рынок", но ранее источник информагентства на энергорынке делился информацией, что компания планирует продавать акции "РусГидро", если их цена на Московской бирже будет выше 0,8 руб. за штуку. В 2021 году бумаги энергохолдинга торгуются выше этого уровня с начала весны.

В "РусГидро" не прокомментировали информацию о сделке, представитель "ВСМПО-Ависма" пока не ответил на запрос.

В начале марта "ВСМПО-Ависма" сообщала, что сократила долю в "РусГидро" с 5,013% до 4,954%.

На начало 2020 года у "Авитранса" было 5,95% обыкновенных акций (6,05% уставного капитала) "РусГидро", к концу года доля сократилась до 5,31%. Снижение произошло, в том числе, за счет увеличения уставного капитала энергокомпании (в 2020 году он вырос на 3% в результате допэмиссии).

"Коммерсантъ" в июне прошлого года писал, что производитель титана, столкнувшись с финансовыми трудностями из-за падения спроса на свою продукцию, хочет продать весь пакет "РусГидро". Источники издания тогда говорили, что компания не хочет продавать акции в рынок и ищет покупателя.

"ВСМПО-Ависма" скупала акции "РусГидро" с рынка в 2017 и 2018 годах, потратив на это совокупно $336 млн (тогда бумаги "РусГидро" торговались также на уровне 0,75 руб. за штуку). На рынке не было четкого понимания, зачем титановый гигант покупает миноритарную долю в гидрогенерирующем бизнесе. В самой компании сделку называли портфельной инвестицией, отмечая, что планируют удерживать акции "РусГидро" "для получения дохода от дивидендов и роста котировок".

Сама "ВСМПО-Ависма" в ноябре прошлого года объявила программу buyback объемом до 5 млрд рублей. Программа действует до конца 2021 года, акции выкупает "Авитранс".

"РусГидро" объединяет 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.

Основной акционер компании – Росимущество, владеет 61,73% уставного капитала. Доля в 12,95% принадлежит ВТБ.