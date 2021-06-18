Рекордно длинная серия мощных притоков капитала в фонды акций и облигаций GEM завершилась

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рекордно длинная серия мощных притоков капитала в фонды акций и облигаций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в акции развивающихся рынков) подошла к концу, говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.

Потоки капитала на фондовом и долговом рынках РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 10 по 16 июня 2021 года оказались нулевыми по сравнению с притоком $130 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил $20 млн по сравнению с пришедшими $100 млн ранее (три недели притока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $20 млн против пришедших $10 млн на предыдущей неделе.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован отток капитала на уровне $20 млн против притока в $30 млн ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, были отмечены оттоки в размере $10 млн.