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Евро опустился ниже 86 руб. впервые с 12 августа 2020 года

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Евро дешевеет на Московской бирже утром в пятницу, его котировки опустились ниже 86 рублей впервые с 12 августа 2020 года.

Курс доллара при этом демонстрирует небольшие разнонаправленные колебания относительно уровня закрытия четверга.

Курс евро в 10:05 составил 85,995 руб., уменьшившись на 15,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 72,2575 руб. - минус 6,5 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 10,55 копейки - до 78,44 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро утром в пятницу в условиях спроса на рублевую ликвидность в рамках налогового периода июня.

Разница в темпах роста рубля в обеих валютных парах обусловлена продолжающимся падением евро в паре с долларом на рынке Forex по итогам двухдневного заседания Федеральной резервной системы (15-16 июня). Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что представители регулятора начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов, отметив, однако, что время такого шага остается неопределенным.

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