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"Аэрофлот" вдвое снизил стоимость полетов бизнес-классом между регионами РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" решил вдвое снизить стоимость билетов бизнес-класса на рейсах между регионами РФ.

Согласно сообщению перевозчика, акция распространяется на рейсы из Архангельска, Екатеринбурга, Казани, Мурманска, Новосибирска, Оренбурга, Перми, Самары, Сургута, Сыктывкара, Тюмени, Уфы, Челябинска в города юга России - Анапу, Геленджик, Краснодар, Симферополь, Сочи и в обратном направлении.

Приобрести билеты по сниженной стоимости и совершить перелет можно с 18 июня по 30 сентября 2021 года.

Аэрофлот

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