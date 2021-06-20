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Служба безопасности "Газпрома" проверит закупки у единственного поставщика

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" резко повышает статус и сокращает круг ответственных лиц, вовлеченных в процесс принятия решения о закупках у единственного поставщика, следует из дополнений к положению о закупках группы, которое 20 мая утвердил совет директоров ПАО. Такие сделки теперь подлежат обязательному согласованию корпоративной службой безопасности.

В новой версии документа более подробно расписан пункт "17.1.26", который описывает случаи, когда закупка у единственного поставщика осуществляется по решению председателя правления ПАО "Газпром".

Если раньше обращение с обоснованием такой закупки могли направлять "должностные лица ПАО "Газпром" или компаний Группы Газпром", то теперь это только "руководящие лица ПАО "Газпром", находящиеся в непосредственном подчинении председателя правления" (прежде всего это зампреды).

В обращении обосновывается, почему проведение закупки иными способами нецелесообразно по экономическим, временным, технологическим и иным объективным причинам, и что необоснованные ограничения конкуренции при этом отсутствуют.

Согласно новой версии "Положения о закупках", это обращение теперь должно содержать согласование предлагаемого контрагента Службой корпоративной защиты ПАО "Газпром".

Как и прежде, временно исполняющий обязанности председателя правления "Газпрома" не может принимать решения относительно проведения подобных закупок.

Газпром

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