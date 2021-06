Фондовый рынок США закрылся снижением

Фасад Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением, при этом индикатор Dow Jones Industrial Average понес самые существенные недельные потери с октября 2020 года.

Давление на рынок оказали опасения, что Федеральная резервная система (ФРС) США может начать повышать процентные ставки раньше, чем ожидалось. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью CNBC, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года. По его словам, уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции.

"Некоторые инвесторы опасаются, что, если ФРС ужесточит политику раньше, чем ожидалось, чтобы ослабить инфляционное давление, дальнейший рост экономики может быть ограничен", - сказал директор по рыночной стратегии Truist Advisory Services Кит Лернер, которого цитирует CNBC.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июньского заседания. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок - показал, что семеро из 18 руководителей американского ЦБ не исключают их повышения в 2022 году. В марте такие ожидания были у четырех членов FOMC.

При этом председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что представители американского ЦБ на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов.

По итогам торгов в пятницу существенно подешевели акции крупных банков. Цена бумаг JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. уменьшилась на 2,5% и 2,6% соответственно, акции Goldman Sachs Group Inc. опустились на 3,5%, Wells Fargo & Co. - на 2,4%, Citigroup Inc. - на 1,8%.

Тем временем акции Adobe Inc. подорожали на 2,6%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений зафиксировал небольшой рост чистой прибыли во втором квартале 2021 финансового года, увеличив при этом выручку на 23%.

Бумаги Marathon Oil снизились на 2,5%, хотя аналитики Morgan Stanley повысили прогнозную цену акций до $15 с $12 и улучшили рекомендацию для них до "на уровне рынка" с "ниже рынка".

Также эксперты банка повысили прогноз для бумаг Occidental Petroleum - до $40 с $32, рейтинг - до "выше рынка" с "на уровне рынка". Акции компании подешевели на 0,8%.

Акции американских компаний выросли на фоне сообщений о том, что Европейский союз выступил за снятие ограничений на путешествия для американцев. Котировки акций Delta Air Lines Inc. повысились на 0,9%, United Airlines Holdings Inc. - на 1,3%, Alaska Air Group Inc. - на 1,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу, 18 июня, опустился на 533,37 пункта (1,58%) и составил 33290,08 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 55,41 пункта (1,31%) - до 4166,45 пункта.

Nasdaq Composite потерял 130,97 пункта (0,92%) и составил 14030,38 пункта.

За неделю Dow опустился на 3,5%, продемонстрировав спад вторую неделю подряд, при этом падение стало максимальным с недели, завершившейся 30 октября 2020 года. S&P 500 снизился на 1,9%, Nasdaq - на 0,2%.