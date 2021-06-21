"РЖД" предложили менять тарифы с учетом роста расходов на материалы и услуги

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" предлагает поменять в формуле долгосрочного тарифообразования индекс потребительской инфляции (ИПЦ) на комплексный параметр, более точно отражающий структуру изменения цен на потребляемые монополией материалы и услуги, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на майские материалы монополии.

"Если сейчас в формуле при определении тарифа на грузовые перевозки учитывается среднеарифметический ИПЦ за 4 года минус 0,1%, то монополия предлагает исходить из рассчитанного за два года параметра под названием "индекс ценового давления" (ИЦД)", - сообщает газета.

В частности, при определении цен на материалы (3,4% в затратах) предложено учитывать индекс цен в промышленности (+35,3% в мае) без учета ТЭКа, на топливо (7,7%) - индекс цен производителей нефтепродуктов, на электроэнергию (11,9%) - индекс изменения цен на электроэнергию для всех потребителей, для амортизации (18,3%) - индекс изменения цен на строительство.

ИПЦ должен сохраниться как базовый параметр для расчета изменения расходов на оплату труда (31,5%), социальных отчислений (9%), считают в монополии.

По оценкам "РЖД", если в 2021 г. индекс потребительских цен составит 5,2%, то ИЦД - 7,4%, но в последующие годы показатель будет ниже. При переходе на индекс ценового давления в "РЖД" рассчитывают увеличить выручку от индексации тарифов в 2021-2024 гг. лишь на 43,7 млрд руб. по сравнению с действующей формулой (с учетом обновленного прогноза Минэкономразвития РФ), но теснее увязать индексацию тарифов и изменение себестоимости перевозок, в том числе цен поставщиков.

Представитель ФАС России заявил "Ъ", что ведомство не получало от монополии обращений по вопросу пересмотра формулы.

Несколько лет назад "РЖД" уже предлагали поменять в тарифе потребительскую инфляцию на промышленную. Тогда речь шла о прямой замене ИПЦ на индекс цен в промышленности, что давало разницу в индексации в размере 2,87 процентных пункта на 2019 год, или около 40 млрд руб.. Предложение не приняли, уточняет газета.

Новое предложение готовится на фоне роста цен на металл и стройматериалы, из-за которого могут подорожать государственные проекты, в том числе развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. По итогам четырех месяцев года II этап проекта уже подорожал на 39,3 млрд руб.

Металлургам были предъявлены претензии, и после критики первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова ими рассматривается предоставление скидок государственным стройкам и предприятиям гособоронзаказа.