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Узбекистан из продавца превратился в покупателя газа у "Газпрома"

Узбекистан из продавца превратился в покупателя газа у "Газпрома"
Фото: Станислав Красильников

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Узбекистан превратился из продавца в покупателя газа "Газпрома". Об этом сообщается в отчетности и меморандуме нового выпуска еврооблигаций российского концерна.

Узбекистан в 2018 году поставил "Газпрому" 3,8 млрд куб. м газа, в 2019-м увеличил поставки до 4,9 млрд куб. м, а в 2020 году прекратил их. Свежий меморандум подтверждает, что и в первом квартале 2021 года поставки узбекского газа российскому концерну не осуществлялись.

Более того, с 2020 года "Газпром" начал поставки в Узбекистан туркменского газа: в 2020 году было поставлено 0,9 млрд куб. м, а за первый квартал 2021 года – уже 1,5 млрд кубов (за аналогичный период 2020 года поставок не было), свидетельствуют данные меморандума.

Примечательно, что в первом квартале 2021 года Узбекистан купил у "Газпрома"/Туркмении в три раза больше газа, чем сам смог экспортировать в Китай (0,54 млрд куб. м).

"Центрально-Азиатские страны сейчас очень бурно развиваются. В первую очередь это касается Узбекистана. И мы наблюдаем большой рост потребления в этой стране. Поэтому, конечно же, в той или иной степени закупки газа сокращаются, ибо государство направляет газ на собственные нужды, если мы говорим об Узбекистане", - прокомментировала в мае ситуацию с узбекским газом заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

Поставки туркменского газа российской компании возобновились после долгого перерыва в 2019 году с 4 млрд куб. м, в 2020 году объем вырос до 4,7 млрд куб. м (с учетом газа для Узбекистана). В первом квартале 2021 года закупки газа в Туркмении выросли до 2,2 млрд куб. м с 1,3 млрд куб. м годом ранее, свидетельствует меморандум.

Закупки "Газпромом" газа в Казахстане также сокращаются – с 12,6 млрд куб. м в 2018-м до 11,6 млрд куб. м в 2019-м и 5,7 млрд куб. м в 2020-м. За первый квартал 2021 года поставки упали до 0,6 млрд куб. м (с 2,2 млрд куб. м за тот же период 2020 года), сообщается в меморандуме.

Узбекистан РФ Газпром

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