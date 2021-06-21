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Минюст зарегистрировал приказы о повышении цен на газ "Газпрома" с 1 июля

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Минюст 21 июня зарегистрировал приказы Федеральной антимонопольной службы о повышении цен на газ "Газпрома" с 1 июля 2021 года на 3%, документы опубликовал Официальный интернет-портал правовой информации.

Индексация в 3% касается как оптовых цен для промышленности, так и для населения. Размер индексации оптовой цены определяется макропрогнозом (прогноз социально-экономического развития РФ на трехлетнюю перспективу, разрабатываемый Минэкономразвития и одобряемый правительством). Цена газа для населения традиционно ниже, чем цена для промышленности на 20%.

Индексация регулируемой цены автоматически может сказаться и на цене поставок газа независимых производителей, которые продают свой газ с привязкой к регулируемой цене "Газпрома", а также на цене газа на бирже.

В конечную цену для потребителя помимо оптовой цены (дает около 80% конечной стоимости) входит еще плата за транспортировку по сетям газораспределения (примерно 15%) и плата за снабженческо-сбытовые услуги региональных газовых компаний (около 5%).

По графику изменения цен и тарифов газовой отрасли, с июля (согласно макропрогнозу) также подлежали повышению (на 3,7% в 2021 и далее на 4,0% в год) тарифы на транспортировку газа по магистралям "Газпрома" газа независимых производителей (прежде всего это касается "Роснефти" и "НОВАТЭКа"). Однако такие приказы ФАС не готовил. Последний раз тариф на транспортировку газа независимых производителей повышался в июле 2015 года - на 2%. В последующие годы независимым производителям, которые и вовсе выступают за снижение тарифа, удалось заблокировать индексацию.

Также Минюст зарегистрировал приказ о повышении с 1 июля 2021 года предельной максимальной цены для дополнительных объемов газа, которые "Газпром" поставляет промышленным потребителям в России, вслед за общей трехпроцентной индексацией. Речь идет о поставках газа в соответствии с постановлением правительства №333 от 28 мая 2007 года, которое регулирует поставки газа потребителям, впервые заключившим договоры после июля 2007 года, а также потребителям, приобретающим газ сверх объемов, зафиксированных в договорах поставки газа на 2007 год.

Последний раз предельная максимальная цена в рамках этого механизма повышалась с июля 2017 года - тогда она была на 10% выше минимальной регулируемой цены. С тех пор каждый год минимальная цена, она же регулируемая цена, повышалась, а предельная оставалась на прежнем уровне. С индексацией цен в середине 2020 года разрыв сократился до 1,87%, и пакет документов об индексации в 2021 году цен на газ предусматривает сохранение такого спреда с 1 июля 2021 года.

За 2020 год "Газпром" поставил по таким условиям 33,94 млрд куб. м газа; превышение цен, установленных по соглашению сторон, над соответствующими регулируемыми оптовыми ценами составило за указанный период в среднем 1,0%. В 2019 году объем поставок по таким договорам был 37,89 млрд куб. м, а цена на 1,4% выше регулируемой.

Минюст РФ

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