Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов во вторник

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро слегка дешевеют на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающегося роста цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,07 - 73,13 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,1 руб./$1 (-3,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 87,0675 руб./EUR1 (-9,25 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,95 коп. к уровню закрытия 21 июня, до 79,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,87 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 17,33 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительное укрепление курса рубля к доллару США и евро на старте торгов 22 июня обусловлено продолжающимся ростом нефтяных котировок, а также увеличением спроса игроков рынка на рисковые активы. При этом сдерживающим фактором для более существенного роста нацвалюты остается увеличение геополитической напряженности. Инвесторы находятся в ожидании подробностей относительно подготовки новых антироссийских санкций со стороны США в связи с делом оппозиционера Алексея Навального.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,17 за баррель, что на 0,37% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $73,22 за баррель, что на 0,14% выше уровня на закрытие рынка 21 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 2,99%, китайский CSI300 - 0,49%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также растет - на 0,18%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник. При этом индикатор Dow Jones Industrial Average, понесший существенные потери на прошлой неделе, продемонстрировал максимальный подъем в процентном выражении с 5 марта.