Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:30Заразились
на 21.06В России 5 334 204+17 378В мире 178 743 520+256 151

Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов во вторник

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро слегка дешевеют на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающегося роста цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,07 - 73,13 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,1 руб./$1 (-3,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 87,0675 руб./EUR1 (-9,25 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,95 коп. к уровню закрытия 21 июня, до 79,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,87 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 17,33 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительное укрепление курса рубля к доллару США и евро на старте торгов 22 июня обусловлено продолжающимся ростом нефтяных котировок, а также увеличением спроса игроков рынка на рисковые активы. При этом сдерживающим фактором для более существенного роста нацвалюты остается увеличение геополитической напряженности. Инвесторы находятся в ожидании подробностей относительно подготовки новых антироссийских санкций со стороны США в связи с делом оппозиционера Алексея Навального.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,17 за баррель, что на 0,37% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $73,22 за баррель, что на 0,14% выше уровня на закрытие рынка 21 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 2,99%, китайский CSI300 - 0,49%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также растет - на 0,18%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник. При этом индикатор Dow Jones Industrial Average, понесший существенные потери на прошлой неделе, продемонстрировал максимальный подъем в процентном выражении с 5 марта.

Московская биржа

Новости

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за 2 года

Минюст зарегистрировал приказы о повышении цен на газ "Газпрома" с 1 июля

Узбекистан из продавца превратился в покупателя газа у "Газпрома"

Узбекистан из продавца превратился в покупателя газа у "Газпрома"

Германия начала антимонопольное расследование против Apple

Мишустин поручил дополнительно просубсидировать обновление моделей "КАМАЗа"

Мишустин поручил дополнительно просубсидировать обновление моделей "КАМАЗа"

Фондовый рынок США закрылся снижением

Фондовый рынок США закрылся снижением

Европейские фондовые индексы обновили минимумы

Жара взвинтила цены на газ в Европе до нового пика - $363/тыс. куб. м

Эксперт допустил рост цен на продовольствие в РФ из-за COVID-19

Эксперт допустил рост цен на продовольствие в РФ из-за COVID-19

Уроки вакцинной грамотности - финансовый сектор пытается взять сотрудников убеждением без принуждения. Обзор

Уроки вакцинной грамотности - финансовый сектор пытается взять сотрудников убеждением без принуждения. Обзор
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');