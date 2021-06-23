Оптовые цены на картофель в РФ начали снижаться

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Оптовые цены на картофель в РФ начали падать, на рынок начала поступать продукция из Краснодарского края. Об этом сообщил журналистам председатель Картофельного союза Сергей Лупехин.

"Пик цен на картофель был пройден на прошлой неделе, в настоящее время оптовые цены у сельхозпроизводителей снизились до 25 рублей за килограмм, и ожидаем к концу недели еще большую коррекцию – до 20 рублей", - сказал он.

По его словам, быстрое снижение оптовых цен связано с тем, что на рынок начал поступать краснодарский картофель нового урожая.

"По мере увеличения предложения, потребительская цена тоже начнет падать. При этом изменение цены на полках в торговых сетях покупатель может заметить не сразу, поскольку ритейл накопил запасы более дорогого привозного картофеля, - сказал Лупехин. - А вот на рынках падение произойдет быстрее".

Как сообщил Росстат в среду, за неделю с 16 по 21 июня потребительские цены на картофель выросли на 6,8%. По сравнению с предыдущей неделей, когда картофель подорожал на 7%, рост немного затормозился.