"Сафмар финансовые инвестиции" не увеличивали долю в НК "Русснефть"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - "Сафмар финансовые инвестиции" и аффилированные с холдингом компании не покупали акции НК "Русснефть" на бирже после их продажи пенсионным фондом" Достойное будущее", все так же владеют 11,1%, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.

"ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" или компании, аффилированные с холдингом, не приобретали акции "Русснефти" на бирже в последнее время (после формирования пакета, информация о котором официально раскрыта)", - сообщил представитель компании.

Как стало известно накануне, НПФ "Достойное будущее" (бывший НПФ "Сафмар") сократил свою долю в НК "Русснефть" до 4,4%. На конец марта фонд владел 9,2% в НК "Русснефть", после сделок в начале июня эта доля сократилась с 5,11% до 4,42% (раскрытие такой информации происходит после того, как доля владения переходит рубеж в 5%). Сделки происходили на бирже, в режиме "биржевого стакана".

Как сообщалось, в конце марта ГК "Регион" Сергея Сударикова купила у "Сафмар финансовые инвестиции" пенсионный фонд "Сафмар". Позже он был переименован в "Достойное будущее" и уже в конце этого года будет объединен с другими НПФ пенсионного дивизиона "Региона" и концерна "Россиум" - "УГМК-Перспектива", "Будущее", "Эволюция" - на базе НПФ "Эволюция".

После сделки фонд планировал в течение года выйти из активов, связанных с прошлыми собственниками, и тех инструментов, которые не соответствуют стратегии развития фонда. "Как правило, когда мы заходим в фонд, в течение года предпринимаем меры по выходу из таких активов, и к моменту присоединения этого фонда там уже будет все нормально", - говорила ранее журналистам куратор пенсионного блока ГК "Регион" Галина Морозова.

В частности, НПФ в ходе оферты вернул акции "Сафмар финансовые инвестиции", которые были на его балансе, самому холдингу и реализовал на бирже ипотечные сертификаты участия ИСУ ГК-3 (удостоверяют право собственности на ипотечное покрытие нежилых помещений, принадлежащих компании "Коммерцпроект", аффилированной с "Сафмар финансовые инвестиции").

Крупнейший владелец "Русснефти" - семья Гуцериевых, которой принадлежит около 28% уставного капитала. Владельцами привилегированных акций компании являются принадлежащий Банку России банк "Траст" - 16,52% (19,23% в УК) и ООО "Бизнес Финанс" (принадлежит банку ВТБ - 8,48% (соответствует доле в УК). Еще 23,46% капитала компании контролирует трейдер Glencore. В свободном обращении находится 20% обыкновенных акций компании (15% уставного капитала.

"Сафмар финансовые инвестиции" входит в ПФГ "Сафмар", при этом основным владельцем холдинга является сын Михаила Гуцериева - Саид Гуцериев. В частности, акционерами холдинга являются его 100%-ные "дочки" - Weridge Investments Limited (34,3%) и Barigton Holdings Limited (19,9%). АО "Даглис" Саида Гуцериева владеет 13,6% "Сафмар финансовые инвестиции", еще одна его компания Lanbury Trading Limited - 16,7%. Страховой компании "ВСК" принадлежит 1,7%. Сам холдинг владеет 3% казначейских акций. Коэффициент free float "Сафмар финансовые инвестиции" составляет 11,7%.

"Сафмар финансовые инвестиции" стал владельцем НК "Русснефть" в два этапа. Первые 7,8% в нефтяной компании холдинг получил в начале апреля 2021 года в результате выкупа у нескольких крупных миноритариев их долей. На приобретение этих акций пошли средства от продажи НПФ. Затем, в конце апреля, холдинг увеличил свою долю до 11,1%. Покупка этой доли в 3,3% прошла на "Мосбирже" в виде трех переговорных сделок (доли снова выкупались у нескольких миноритариев) на сумму 1,65 млрд рублей.

В конце мая "Сафмар финансовые инвестиции" перевел на Weridge Investments Limited 9,6% в НК "Русснефть", оставив на своем балансе 1,5% компании.